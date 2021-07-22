Ayakkabılarınızı çıkarın! İşte çıplak ayakla dolaşmanın muhteşem etkisi

Çıplak ayakla dolaşma alışkanlığı edindiğinizde yaşamınızda da birçok şey değişebilir. Özellikle bedensel olarak hissettiğiniz çevreyi algılama şeklinizden vücudunuzun çalışma sistemine kadar geniş bir alanda değişim gelebilir. İşte çıplak ayakla dolaşmanın vücudunuza muhteşem etkileri…

DÜZ TABAN SORUNUNU ÇÖZEBİLİR

Çıplak ayakla yürümek, düztabanlığı önlemenin etkili ve doğal bir yolu. Plajda, çimende veya düz olmayan bir yüzeyde ayakkabısız yürüdüğünüzde daha da fazla fayda sağlar. Düz yüzeylerin veya yanlış ayakkabıların ayak kas güçsüzlüğüne en büyük katkıyı yaptığına inanılıyor.

Ayrıca çıplak ayakla koşmak da ayak altındaki kavis yüksekliğini artırabilir. Çıplak ayakla ne kadar çok yürürseniz ayak kaslarınız o kadar güçlenir.

ORGANLARINIZA FARKLI FAYDALAR SAĞLIYOR

Kan yoğunluğunuz ne kadar fazlaysa, kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığınız o kadar yüksek olarak değerlendiriyor. Ancak, çıplak ayakla gezersiniz, bunun için daha az endişelenebilirsiniz. Journal of Alternative and Complementary Medicine adlı tıp dergisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yalınayak yürümek kan viskozitesini azaltır.

Dahası, yalınayak yürümek, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, beyin gelişimine yardımcı oluyor. Ayrıca kemikler güçlenir ve birçok akupunktur noktası böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarını giderebilir.