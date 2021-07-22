Ayakkabılarınızı çıkarın! İşte çıplak ayakla dolaşmanın muhteşem etkisi

Çıplak ayakla dolaşma alışkanlığı edindiğinizde yaşamınızda da birçok şey değişebilir. Özellikle bedensel olarak hissettiğiniz çevreyi algılama şeklinizden vücudunuzun çalışma sistemine kadar geniş bir alanda değişim gelebilir. İşte çıplak ayakla dolaşmanın vücudunuza muhteşem etkileri…
DÜZ TABAN SORUNUNU ÇÖZEBİLİR
Çıplak ayakla yürümek, düztabanlığı önlemenin etkili ve doğal bir yolu. Plajda, çimende veya düz olmayan bir yüzeyde ayakkabısız yürüdüğünüzde daha da fazla fayda sağlar. Düz yüzeylerin veya yanlış ayakkabıların ayak kas güçsüzlüğüne en büyük katkıyı yaptığına inanılıyor.
Ayrıca çıplak ayakla koşmak da ayak altındaki kavis yüksekliğini artırabilir. Çıplak ayakla ne kadar çok yürürseniz ayak kaslarınız o kadar güçlenir.
ORGANLARINIZA FARKLI FAYDALAR SAĞLIYOR
Kan yoğunluğunuz ne kadar fazlaysa, kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığınız o kadar yüksek olarak değerlendiriyor. Ancak, çıplak ayakla gezersiniz, bunun için daha az endişelenebilirsiniz. Journal of Alternative and Complementary Medicine adlı tıp dergisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yalınayak yürümek kan viskozitesini azaltır.
Dahası, yalınayak yürümek, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, beyin gelişimine yardımcı oluyor. Ayrıca kemikler güçlenir ve birçok akupunktur noktası böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarını giderebilir.
RADYASYONDAN KORUR
Dünya ile basit bir bağlantı bile kendimizi dengelemek için yeterlidir. İşin sırrı, Dünya'nın sahip olduğu enerjinin bedeninizi stabilize eden doğal elektrik yükünde yatmaktadır. Dünya'dan gelen elektronlar vücudumuzdaki "kirli" elektriği uzaklaştırır ve zihnimize huzur getirir.
GÖRME DUYUNUZU DAHA İYİ HALE GETİRİR
Ayağınızın altında, ağrıyı ve hatta hastalığı hafifletmeye yardımcı olabilecek birçok baskı noktası vardır. Ayakkabınız olmadan çimenlerde yürürken belirli noktalara baskı uygularsınız ve bu da sağlığınızı etkiler. Bir adım attığınızda, baskı birinci, ikinci ve üçüncü ayak parmaklarındadır. Bu kesin noktalar ise, görüşünüzü geliştirmekten sorumludur.
HAFIZANIZI İYİLEŞTİRİR
UNF tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, sadece 16 dakika çıplak ayakla koşmak insanların hafızasını %16 oranında iyileştirdi. 18-44 yaş arası toplam 72 kişi deneye katıldı. Ayakkabı ile koşanların hafıza performanslarında herhangi bir değişiklik göstermediği ortaya çıktı. Bunun nedeni yalın ayak yürümenin sizi adımlarınızı dikkatli atmaya zorlamasıdır.
BAŞ AĞRILARINIZI ORTADAN KALDIRIYOR
Ayakkabısız yürümek baş ağrılarını hafifletebilir. Radyasyonla uzun süreli temas nedeniyle migrenin oluştuğuna inanılmaktadır. Neyse ki, topraklama serbest radikalleri azaltır ve sonuç olarak baş ağrısı semptomlarını azaltır.
SIRT AĞRILARINIZI AZALTIYOR
Bize ağrı ve sızı veren genellikle ayakkabılardır. Bir uzman, en sevdiğiniz topuklu ayakkabıların pelvisinizi öne doğru eğilmeye zorlayabileceğini ve bunun daha sonra sırt ağrısına neden olabileceğini söylüyor. Yani yalın ayak yürürken sadece ayak kaslarınızı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda duruşunuzu ve yürüyüşünüzü de düzeltirsiniz. Bir süre sonra, artık ayakkabılara bağımlı olmadığı için vücudunuzun doğru bir duruşa döndüğünü fark edebilirsiniz.