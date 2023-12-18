Ayaklardaki nasır problemini çözen yöntem! İlk dikkat edilmesi gereken...

Zaman zaman yanlış ayakkabı seçimi gibi nedenlerle ayaklarda oluşan nasır hakkında bilgiler veren Cildiye Uzmanı Dr. Enkhjargal Losol, nasırlardan kurtulmak ve sonrasında tekrar geri gelmelerini engellemek adına yapılması gerekenleri paylaştı. Tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren uzman, nasır oluşumunu tetikleyen ve uzak durulması gereken ayakkabı modellerini de anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 18.12.2023 11:20 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatoloji (Cildiye) Kliniği'nden Uzm. Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, nasır hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Günlük yaşantısında uzun süre ayakta duran veya çok yürüyen insanlarda, ellerini sık tekrarlayan işlerle uğraşanlarda, ayakkabı içinde uzun süre bekleyenlerde cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, "Bu rahatsızlıklardan biri de oldukça acı veren nasırlardır. Nasırlar, cildin olumsuz dış etkenlere karşı savunma mekanizması olarak ortaya çıkar ve genellikle ellerde ve ayaklarda görülür" diye konuştu.



"İlerledikçe daha fazla acı veriyor"

Nasırların temel nedeninin, ayak sağlığına uygun olmayan yanlış ayakkabıların giyilmesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Losol, "Ayakların sürekli olarak basınca ve sürtünmeye maruz kalmasıyla, cildin kalınlaşıp sertleşmesi sonucunda nasırlar oluşur. Yüksek topuklu ayakkabılar, dar ayakkabılar ve ayak yapısına uymayan ayakkabılar nasır oluşumuna zemin hazırlar. Nasırlar genellikle ağrısız başlar, ancak ilerledikçe daha fazla acı vermeye başlar ve tedavi süreci zorlaşır" şeklinde konuştu.

Nasırların çeşitli türleri bulunduğuna değinen Uzm. Dr. Losol, şöyle devam etti:

"Temel olarak yumuşak nasır, sert nasır ve tohum nasırı olarak üç grupta incelenebilir. Yumuşak nasırlar genellikle ayak parmakları arasında, sert nasırlar ayağın kemikli kısımlarında, tohum nasırları ise küçük boyutlu ancak köklü nasırlardır."