Ayaklarınızdaki bu hissi es geçmeyin! Sinir sisteminizin alarmı: B2 vitamini depoları…

B12 vitamini, vücuttaki sinirlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olma konusunda hayati bir rol oynuyor. Ancak bu vitamininin vücuttaki seviyeleri düştüğünde, sinir hücreleri düzgün çalışmayı durdurabilir ve bu durum ise; ciddi bir iğne batması hissine neden olabilir.
Uzmanlar, B12 vitamini eksikliğinin vücuttaki sinirlerde "ilerleyen hasara" neden olabileceğini belirtiyor. B12 vitamini eksikliği, miyelin adı verilen ve B12 vitamininin oluşmasına yardımcı olan bir maddenin kaybı gibi sorunlar nedeniyle, omuriliğinizdeki sinirlerin mesaj göndermede yeterli kapasiteye ulaşamayabilir.
"HİS KAYBINA NEDEN OLABİLİR"
Miyelin, elektriksel impulsların sinirleriniz boyunca hızlı ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. Omuriliğiniz, hareket etmek ve beyninizle vücudunuz arasındaki duyumları iletmek için gerekli olan, vücudunuzun etrafına elektriksel uyarılar gönderir. Sonuç olarak, vücudunuzun farklı bölümlerinin çalışmaya başladığını hissedebilirsiniz.
Yeni Zelanda'nın Southern Cross adlı sağlık kuruluşu; omurilik söz konusu olduğunda, ilk belirtilerin ayaklarda his kaybı, pozisyon duyusu kaybı ve kas koordinasyon kaybı (ataksi) gibi sonuçlar ortaya çıkabileceğini belirtti.
"UZUN SÜRELİ B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEHLİKELİDİR"
Bahsedilen bu sorunlar, uzun süreli B12 vitamini eksikliğinin bir işaretidir. Bu nedenle bu semptomlardan muzdaripseniz bir sağlık uzmanına vakit kaybetmeden başvurmak önemlidir. Sinir hasarı, hafıza kaybı ve görme sorunları gibi sorunlara da yol açabilir.
ABD sağlık kurumu Mount Sinai'ye göre, "belirtilerinizin başlamasından sonraki 6 ay içinde" tedaviye başlamazsanız sinir hasarı "kalıcı" olabilir. Ancak bu vitamin eksikliği belirtilerinden önce başka semptomlar yaşamanız muhtemeldir. NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi), komplikasyonların yalnızca uzun süredir eksikliğiniz varsa "ara sıra geliştiğini" açıklıyor.
"ÖNCELİKLİ BELİRTİLER YORGUNLUK, BAŞ DÖNMESİ VE..."
Bu belirtilerden önce, hasar görmüş sinirlerle ilgisi olmayan belirtiler fark edebilirsiniz. Yorgunluk, baş dönmesi, kas güçsüzlüğü, nefes darlığı ve solgunluk B12 vitamini eksikliğinin belirtileridir.
B12 vitamini ayrıca bu semptomlardan sorumlu olabilecek aneminin başlangıcıyla da bağlantılıdır. Anemi, vücudunuzun hücrelerinin kanınızdan yeterince oksijen almamasıdır.
"KANSIZLIK DA EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ ARASINDA"
Uzmanlara göre; vitamin B12 veya B9 (genellikle folat olarak adlandırılır) eksikliği anemisi, B12 vitamini veya folat eksikliği vücudun düzgün çalışamayan anormal derecede büyük kırmızı kan hücreleri üretmesine neden olduğunda ortaya çıkıyor.
Tedavi edilmeyen B12 vitamini eksikliği anemisinin, kalbinizin vücuda uygun bir basınçta yeterli oksijen gönderemediği kalp yetmezliğine neden olduğu bilinmektedir. 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinde ve 60 yaşın altındakilerin sadece yüzde altısında B12 vitamini eksikliği olduğundan şüpheleniliyor.
YETERLİ B12 VİTAMİNİNİ NASIL ALABİLİRİM?
B12 vitamini et, balık, süt, peynir yumurtası ve bazı güçlendirilmiş kahvaltılar gibi birçok gıdada bulunur. 19 ila 64 yaş arasındaki yetişkinlerin günde yaklaşık 1,5 mikrogram B12 vitaminine ihtiyacı vardır. Bu sayı 60 yaş üstü kişilerde 2,4 mikrograma çıkmaktadır.
Çoğu B12 eksikliği, diyetinizdeki besin eksikliğinden kaynaklanır, ancak bazı durumlarda B12 eksikliği, sindirim sisteminde B12 vitamininin emilememesinden kaynaklanabilir. NHS'ye göre, bu tip B12 vitamini eksikliğinin mide kanseri de dahil olmak üzere daha ciddi sonuçları olabilir.