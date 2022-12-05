Ayaklarınızdaki bu hissi es geçmeyin! Sinir sisteminizin alarmı: B2 vitamini depoları…

B12 vitamini, vücuttaki sinirlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olma konusunda hayati bir rol oynuyor. Ancak bu vitamininin vücuttaki seviyeleri düştüğünde, sinir hücreleri düzgün çalışmayı durdurabilir ve bu durum ise; ciddi bir iğne batması hissine neden olabilir.

Uzmanlar, B12 vitamini eksikliğinin vücuttaki sinirlerde "ilerleyen hasara" neden olabileceğini belirtiyor. B12 vitamini eksikliği, miyelin adı verilen ve B12 vitamininin oluşmasına yardımcı olan bir maddenin kaybı gibi sorunlar nedeniyle, omuriliğinizdeki sinirlerin mesaj göndermede yeterli kapasiteye ulaşamayabilir.