Aynı semptomları gösteriyorlar ama tedavileri bambaşka! Alerji, grip ve nezneyi birbirinden ayırmak için bu belirtilere dikkat...

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, üst solunum yolu hastalıkları arasında yer alan alerjik rinit, soğuk algınlığı ve influenza, benzer klinik semptomlar göstermeleri nedeniyle sıklıkla birbiriyle karıştırılabiliyor. Bu hastalıkların ayırıcı tanısının doğru şekilde yapılması, gereksiz ilaç kullanımını önlemek ve komplikasyon riskini azaltmak için özellikle de çocuklar adına önemli taşıyor.

Alerjik rinit ve nezlenin belirtileri ve nedenleri hakkında bilgi veren İğde, "Vücut zararsız bir maddeye, genellikle polen, toz veya evcil hayvan tüyüne aşırı tepki verir ve bu tepki sonucunda histamin salınımı olur. Sonuç olarak burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırma gibi belirtiler ortaya çıkar. Enfeksiyon söz konusu olmadığı için bulaşıcı değildir. Nezle ise genellikle rinovirüs gibi virüslerin neden olduğu, bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Belirtiler yavaş yavaş başlar ve birkaç gün içinde artarak 5-7 gün sürer. Boğaz ağrısı ve burun akıntısının zamanla koyulaşması tipik belirtiler arasındadır." ifadelerini kullandı.