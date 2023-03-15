Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Ayrıntılı Ultrason Kaçıncı Haftada Yapılır? Detaylı Ultrason En Geç Kaçıncı Haftada Yapılır ve Neye Bakılır?

Ayrıntılı Ultrason Kaçıncı Haftada Yapılır? Detaylı Ultrason En Geç Kaçıncı Haftada Yapılır ve Neye Bakılır?

Ayrıntılı ultrason kaçıncı haftada yapılır sorusu merak edilen sorulardan biridir. Detaylı ultrason en geç kaçıncı haftada yapılır şeklinde araştırma yapan anne adayları da vardır. Ayrıntılı ultrason 24 haftada yapılır mı ya da Ayrıntılı ultrason en iyi ne zaman yapılır soruları da merak edilenler arasındadır. Gebeliğin kaçıncı haftasında ayrıntılı ultrason yapılır ve neye bakılır sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:03
ABONE OL
AYRINTILI ULTRASON KAÇINCI HAFTADA YAPILIR? DETAYLI ULTRASON EN GEÇ KAÇINCI HAFTADA YAPILIR VE NEYE BAKILIR?

Ayrıntılı ultrason kaçıncı haftada yapılır sorusunu araştırırken tıp alanındaki çalışmalardan yararlanmalısınız. Detaylı ultrason en geç kaçıncı haftada yapılır veya ayrıntılı ultrason 24 haftada yapılır mı şeklinde de araştırma yapabilirsiniz. Ayrıntılı ultrason en iyi ne zaman yapılır incelemesi en doğru yaklaşım olacaktır. Gebeliğin kaçıncı haftasında ayrıntılı ultrason yapılır ve ultrasında neye bakılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ayrıntılı Ultrason Kaçıncı Haftada Yapılır?

Ayrıntılı ultrason, bebeğin sağlıklı şekilde geliştiğinin kontrol edildiği bir uygulamadır. Yapılan tetkikler sonunda bebeğin sağlığı hakkında yorum yapılabilir. Ayrıntılı ultrasonun normal ultrasondan farkı, daha yüksek çözünürlüğe sahip olan cihazlarla kontrol yapılmasıdır. Bu sayede bebeğin 3 boyutlu görüntüsü de elde edilir. Ayrıca bebeğin gelişiminde bazı hastalıkların var olup olmadığı da tespit edilebilir. Çeşitli semptomlar, anormal gelişimler bu dönemde belirlenerek tedavi için bir kısım tedbirler alınabilir.

Ayrıntılı ultrasonun hamileliğin kaçıncı haftasında yapılması gerektiği de merak edilen bir sorudur. Ayrıntılı ultrason için en uygun zaman dilimi hamileliğin 18-23. haftasıdır. Daha erken ya da daha geç dönemde bakılacak ayrıntılı ultrasondan arzu edilen verim elde edilemez.

Detaylı Ultrason En Geç Kaçıncı Haftada Yapılır?

Detaylı ultrason en geç hamileliğin 23. haftasında yapılır. 24. hafta ya da daha geç bir dönemde de ayrıntılı ultrasona bakılabilir. Ayrıntılı ultrasona bakılacak en ideal zaman dilimi, bebeğin gelişimine göre doktor tarafından belirlenmelidir. Kimi hamileler için en ideal dönem 18. hafta iken kimileri için bu zaman dilimi 23. hafta olabilir. Fakat ideal zaman dilimi 18-23. hafta arasıdır. Ayrıntılı ultrason, aşağıdaki hususların takibi maksadıyla yapılır.

  • Bebeğin pozisyonunu ve büyümesini takip etmek,
  • Bebeğin cinsiyetini tam olara görmek,
  • Çoklu gebeliklerin tespitini yapmak
  • Down sendromu gibi genetik hastalıkların varlığını tespit etmek,
  • Plasenta ile ilgili sorunların tespitini yapmak,
  • Doğum kusurlarının tespitini yapmak,
  • Hamilelik suyunun yeterli olup olmadığını kontrol etmek,
  • Yumurtalık ve rahim kısmında tümör olup olmadığını tespit etmek,
  • Bebeğin aldığı oksijenin yeterli olup olmadığını görmek,
  • Fetüs boyutu ve derinliğini ölçmek,
  • Bebeğin 3 boyutlu şekilde görüntüsünü elde etmek.

SON DAKİKA SON DAKİKA