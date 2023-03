Az Gelen Adet Kanaması Nasıl Çoğaltılır? Adet Kanamasını Arttırmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Az gelen adet kanaması nasıl çoğaltılır, kadın doğasının en önemli konularından biri olan adet konusunun temel sorularındandır. Her kadının adet döngüsü farklıdır. Yani sizin döngünüzle bir başka kadının döngüsünde fark vardır. Bunlardan en önemlileri zamanlama, gün sayısı, kanama miktarı ve düzenidir. Bunlar arasında adet kanaması az ise ne yapılmalı sorusu başı çekerek kadın doğum uzmanlarına sıkça sorulmaktadır. Aynı zamanda adet kanamasını artırmak için ne yapmalı, sorusu da aynı bağlamdadır.

Az Gelen Adet Kanaması Nasıl Çoğaltılır?

Adet kadınların yaşamının önemli bir parçasıdır. Kadının doğurganlık sisteminde her şeyi etkileyen adet döngüsü kadının annelik özellikleri arasındaki en önemli faktördür. Her kadın döngüsüne sahipken aynı zamanda her kadın için normal adet döngüsünün anlamı da farklı olmaktadır. Yani sizin vücudunuz için düzenli olan döngü başka bir kadın için anormal bir döngüyü ifade edebilirken sağlık problemlerinin göstergesi olabilir. Kadınların adet döngüleri genellikle ve kadından kadına değişen çeşitli rahatsız edici belirtilere neden olur. Adet normal seyrinde görülmeye başlandığı anda, diğer bir deyişle adet söküldüğünde da belirtiler hafifler.

Zaman zamanda ciddi adet sorunları yaşayabilirsiniz. Çok ağır veya çok hafif bir döngü geçirmek ya da bir döngünün tamamen yokluğu, anormal bir adet döngüsüne neden olan ve başka sorunlar olduğunun belirtisidir. Bunlar arasında en belirgin olan sorunlarından biri de adetin çok az gelmesidir. Adetin az gelmesi ya da adet siklusunda meydana gelen adet kanamasının az olmasına tıp literatüründe "Hipomenore" denmektedir. Adet kanamasının az gelmesinin birçok nedeni bulunabilmektedir. İlerleyen kadın yaşına bağlı olarak adet kanamalarının miktarlarında azalma olabilmektedir. Doğum kontrol gibi hapların da kullanılması adet kanamasının miktarını azaltan bir başka faktörlerdendir.

Adet Kanamasının Az Olmak Nedenleri Nedir?

Kadınlarda adet kanamasının miktarının az olmasının nedeni genellikle hormonlar ile alakalı bir durumdur. Kadın hormonları çok hassas olmakla birlikte hemen her şeyden etkilenebilmektedir. Bu bağlamda adet kanamasının az olmasının nedenlerini sıralayacak olursak:

Kadın vücudundaki hormonsal bozukluklar ya da değişen hormonlara bağlı adet kanamasının da miktarında azalmalar yaşanabilir.

Özellikle çevresel etkilere bağlı olarak meydana gelen stres de adet miktarını etkilemektedir.

Herhangi bir olay karşısında kadının verdiği tepki (aşırı stres, sarsıntı, şok) hormonlarına etkileyebilmektedir.

Değişen hormonlarda adet döngülerinde kanama miktarında azalmaya sebep olabilmektedir.

40 yaşını geçmiş kadınlar menopoz riski ile karşı karşıyadırlar. Bunlar adet kanamasını da azaltmaktadır.

Rahim içinde meydana gelen enfeksiyonal sorunlar da adet kanamasının azalmasına neden olabilmektedir.

Aktif bir cinsel yaşamı olan kadınlardaki adet kanamasının azalması halinde mutlaka hamilelik akla gelmelidir.

Tüm bu belirtiler ve nedenler kadınların adet kanamasının az olmasına neden olmaktadır. Bu azalma sürekli hale gelmişse kesinlikle doktorunuzla konuşmanız gerekmektedir.

Adet Kanamasını Arttırmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Özellikle 20 ve 35 yaş grubu arasındaki kadınlarda az miktarda gelen ve 2 günden daha kısa süren adet kanamaları karşısında kesinlikle uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Az gelen adet kanamasının yüksek oranda nedeni hormonal bozukluklardır. Ancak bunun kesin olarak anlaşılabilmesi içinde kadınlık hormonunun yeterli salgılanıp salgılanmadığına bakılması gerekmektedir.

Tıbbi çözümlerin yanında düzenli beslenerek ve bazı besinleri tüketerek adet düzensizliklerinize son verebilirsiniz. Bu besinler:

Zerdeçal: Östrojen hormonundaki dalgalanmaların önüne geçer ve östrojen hormonunu dengeler. Adet ağrıların şiddetini azaltır.

Dereotu: Rahim kaslarını gevşeterek adet kanamasının normal düzeninde gelmesini sağlar. Adet zamanınızdan 2-3 gün önce limonlu taze dereotu tüketerek adetinizi normal zamanında ve ağrısız geçirmeyi başarırsınız.

Maydanoz: Kan akışını hızlandırma gücü sayesinde adet kanamasının zamanında gerçekleşmesinde oldukça etkilidir.

Alıç: Rahim kaslarını uyarır ve böylece adetin tam olarak istenen ve beklenen zamanda gelmesini sağlar.

Havuç: Östrojen hormonunu dengeler ve rahat bir adet dönemi geçirmenizi sağlar.