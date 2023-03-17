B Vitamini Ne İşe Yarar? B Vitamini Neye İyi Gelir ve Faydaları Neler?

Yorgunluk ve bitkinliğin baş düşmanı olan B vitamini ne işe yarar diyenler, hem yetişkinler hem de çocuklar için sayısız faydaya sahiptir. B12 vitamini ne işe yarar diye soranlar için bu, sinir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için son derece gereklidir. Başta kırmızı ve beyaz et olmak üzere birçok besinde bulunan B1 B6 B12 vitamini neye iyi gelir? Kansızlıktan metabolizmanın hızlanmasına kadar B vitamininin faydaları neler?

B Vitamini Ne İşe Yarar?

İnsan bedeninin fonksiyonlarının sağlıklı ve düzenli bir biçimde çalışması için gerekli olan B vitamini gruplarının çok sayıda faydası bulunur. Metabolizmanın işlevini yerine getirmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. B vitamini ise en önemli enerji sağlayıcılardan biridir. Kendi içinde B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niasin), B5 (Pantotenik Asit), B6 (Piridoksin), B7 (Biotin), B8 (İnositol), B9 (Folik Asit, Folat) ve B12 (Kobalamin) olmak üzere çeşitlere ayrılır. Her birinin aşağı yukarı benzer görevleri bulunur. B vitamini türlerinin yararları arasında şunlar yer alır;

1.Saç dökülmesi ile tırnak kırılmasına karşı koyar.

2.Saçların beslenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

3.Saçların yağlanmasını ve beyazlamasını yavaşlatır.

4.Kepeği, kuruluğu ve kaşıntıyı önleyerek saç derisinin sağlıklı kalmasını sağlar.

5.Cildi nemlendirir, lekeleri azaltır, akneye neden olan sebum üretimini dengeler ve kırışıklıklara karşı etkilidir.

6.Kadınlarda yumurta üretimini destekler ve gebe kalmayı kolaylaştırır.

7.Hafızayı güçlendirir, beyin fonksiyonlarının çalışmasına yardımcı olur.

8.Çocukların zeka gelişiminde önemli rol oynar.

9.Kansızlığı yok etmeye destek olur ve kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını sağlar.

10.Sindirim ve sinir sisteminin sağlığı için yararlıdır.

11.İshali önlemeye yardımcı olur.

12.Gıdaları enerjiye dönüştürerek metabolizmayı hızlandırır.

13. Besinlerden alınan yağların vücut tarafından kolay sindirilmesini sağlar.

14.Hücrelerin yenilenmesinde aktif olarak görev alır ve yaşlanmanın etkilerini azaltmaya destek olur.

B Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Tüketilen gıdalar, sağlık için mühim olan pek çok vitamin ve minerali içinde barındırır. Her birinin ayrı faydaları bulunur ve yeterli alınmadıkları takdirde çeşitli sağlık sorunları baş gösterebilir. B vitamini eksikliğinde ise unutkanlık, kansızlık, saç dökülmesi, tırnak kırılması, sürekli halsizlik hali, nefes darlığı, regl sorunları, cildin soluklaşması, beklenmedik kilo kaybı ve düzensiz kalp atışları gibi ciddi sorunlar meydana gelebilir. Düzenli ve sağlıklı beslenmek ise B vitamini eksikliğini büyük oranda engellemeye yardımcı olur. Bunun için bu vitaminin en çok hangi besinlerde olduğu öğrenilmesi ve beslenme rutinine eklenmesi gerekir. B vitamini bakımından zengin olan gıdalar ise şu şekildedir;

Kırmızı ve beyaz et

Tahıllar

Nohut

Fasulye

Mercimek

Süt, peynir, tereyağı, yoğurt

Yumurta

Yapraklı sebzeler

Fındık

Avokado

Muz

Narenciyeler