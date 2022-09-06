B12 depolarının boşaldığının en büyük işareti! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

B12 vitamini, vücutta birçok önemli görevi yerine getirerek genel sağlığın işlevini korumasını sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur, sinir sistemini destekler ve yorgunluğa karşı savaş açar. Fakat düşük B12 düzeyi, bu süreci zayıflatarak genel sağlıkta bozulmalara neden oluyor.

B12 eksikliğine dayalı olarak ortaya çıkan yorgunluk, dinlenmekle azalmayan kalıcı bir yorgunluk olarak tanımlanır. Sabahları, iyi bir gece uykusundan uyanıp hala yorgun olduğunuzu fark ettiğinizde daha belirgin hale gelebilir. Yorgunluk, B12'nin ana belirtilerinden biridir ve yapılan bir çalışma, yaygınlığı hakkında ipuçları vermektedir.