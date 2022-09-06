B12 depolarının boşaldığının en büyük işareti! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

B12 vitamini, vücutta birçok önemli görevi yerine getirerek genel sağlığın işlevini korumasını sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur, sinir sistemini destekler ve yorgunluğa karşı savaş açar. Fakat düşük B12 düzeyi, bu süreci zayıflatarak genel sağlıkta bozulmalara neden oluyor.
B12 eksikliğine dayalı olarak ortaya çıkan yorgunluk, dinlenmekle azalmayan kalıcı bir yorgunluk olarak tanımlanır. Sabahları, iyi bir gece uykusundan uyanıp hala yorgun olduğunuzu fark ettiğinizde daha belirgin hale gelebilir. Yorgunluk, B12'nin ana belirtilerinden biridir ve yapılan bir çalışma, yaygınlığı hakkında ipuçları vermektedir.
"ARAŞTIRMAYA GÖRE ORTAK BELİRTİ YORGUNLUK"
British Journal of Nursing'de yayınlanan İngiltere'de yaklaşık bin hastanın yanıt oranıyla yapılan bir ankette, B12 eksikliği teşhisi konan hastaların büyük bir semptom çeşitliliğine sahip olduğu bulundu.
Bununla birlikte, bir semptomun diğerlerinden daha yaygın olduğu bulundu: yorgunluk. Anket verilerine göre, ankete katılanların yüzde 96'sı "olağandışı yorgunluk" bildirdi. Dahası, ankete katılanların yüzde 86'sı "yorgun uyandığını" bildirdi.
Diğer yaygın işaretler arasında ise
"TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE HASAR GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ OLABİLİR"
B12 eksikliğinin semptomlarını göz ardı etmemek önemlidir. Dikkate alınmayan bu belirtiler, ilerleyen dönemlerde istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Semptomların çoğu tedavi ile düzelse de, durumun neden olduğu bazı problemler tedavi edilmediği takdirde geri döndürülemez olabilir. Durum ne kadar uzun süre tedavi edilmezse, kalıcı hasar riski de o kadar yüksektir.
Uzmanlara göre , B12 vitamini eksikliği teşhisi genellikle belirtilerinize ve kan testlerinin sonuçlarına göre bir hekim tarafından konulabilir.
Bu testlerde kontrol edilenler;
B12 VİTAMİN DÜZEYLERİ NASIL YETERLİ SEVİYEYE ÇIKARILIR?
Uzmanlara göre, B12'nin en zengin kaynakları hayvan kaynaklıdır:
B12'nin sentetik (insan yapımı) versiyonuna, takviyelerde görebileceğiniz siyanokobalamin denir. Uzun süreli bir eksiklik, özellikle altta yatan bir durumdan kaynaklanması durumunda, B12 vitamini enjeksiyonu gerektirebilir.