B12 vitamini arşa çıkarıyor! En zengin B12 kaynağı meğer o besinmiş: Hafızayı 10 yaş gençleştiriyor…

B12 birçok hayvansal üründe doğal olarak bulunduğundan, bu temel vitamini diyetinize dahil etmek kolaydır. İşte en zengin B12 vitamini kaynakları…
EN ZENGİN B12 KAYNAKLARI
DANA ETİ
Dana eti, özellikle karaciğer ve böbrek gibi iç organları, B12 vitamini bakımından zengindir. Yaklaşık olarak 100 gram sığır karaciğeri, günlük B12 vitamini ihtiyacınızın yaklaşık 40 katını karşılayabilir.
YUMURTA
Yumurta sarısı, B12 vitamini içerir. Bir büyük boy yumurta yaklaşık olarak 0.6 mikrogram B12 vitamini içerir. Yumurtanın yanı sıra, B12 vitamini bakımından zengin olan tavuk veya hindi gibi kümes hayvanları da tüketebilirsiniz.
DENİZ ÜRÜNLERİ
Balık ve kabuklu deniz ürünleri, B12 vitamini açısından zengindir. Özellikle somon, sardalye, uskumru ve alabalık gibi yağlı balıklar, 100 gramında yaklaşık 5-6 mikrogram B12 vitamini içerebilir. Ayrıca midye, istiridye ve karides gibi kabuklu deniz ürünleri de iyi birer B12 kaynağıdır.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri B12 vitamini içerir. Ancak, işleme süreçleri ve pastörizasyon sırasında B12 vitamini kaybı yaşanabilir. Yaklaşık olarak 1 su bardağı süt, yaklaşık 1 mikrogram B12 vitamini içerebilir.
BİTKİSEL SÜTLER
Eğer süt ürünlerini tüketmiyorsanız, bazı bitkisel sütler B12 vitamini ile takviye edilebilir. Örneğin, bazı markaların fındık sütü, badem sütü, soya sütü veya hindistancevizi sütü gibi ürünleri B12 vitamini içerebilir. Ürün etiketlerini kontrol ederek takviye edilmiş bitkisel sütleri tercih edebilirsiniz.
B12 VİTAMİNİN FAYDALARI
B12 vitamini vücudunuzda birçok önemli rol oynar ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok fayda sağlar:
KANSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇER
B12 vitamininin sağladığı ana faydalardan biri, kırmızı kan hücreleri üretmektir. Bunun önemli olmasının sebebi ise kırmızı kan hücrelerinin, vücudunuzun her yerine oksijen sağlamasıyla vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereken enerjiye dönüşmesidir.
Vücudunuz yeterince B12 vitamini alamadığında, kırmızı kan hücreleri genişler ve bu da onların kan dolaşımınızda hareket etmelerini zorlaştırır. Bu sonuçta bir tür kansızlığa neden olabilir. B12 vitamini ayrıca vücudunuzun, vücudunuzun tüm hücreleri için yapı taşları olan DNA yapmasına yardımcı olur.
BEYİN İŞLEVLERİNİ GELİŞTİRİR
Özellikle yaşlandıkça beyin sağlığı için B12 vitamini hayati önem taşır. Bazı çalışmalar, vitaminin bilişsel gerilemeyi önlemede bile yardımcı olabileceğini düşündürmektedir . B12 vitamini eksikliği yaşarsanız, hafızanızı ve bilişinizi etkileyebilir.
ENERJİ SEVİYELERİNİ YÜKSELTİR
B12 vitamini seviyeniz normal ise, B12 vitamini almanın enerjinizi artıracağına dair çok fazla araştırma yoktur. Ancak şu anda B12 vitamini eksikliğiniz varsa , muhtemelen zayıflık ve yorgunlukla mücadele ediyorsunuz. B12 vitamini yönünden zengin yiyecekleri daha fazla yemeye özen göstermek , sisteminizde eksiklik varsa enerjinizi artırmanın harika bir yoludur.
GÖRME KAYBINI ENGELLER
Bazı araştırmalar ayrıca, B12 vitamini eksikliği yaşarsanız, bunun 50 yaşın üzerindeki kişilerde yaygın olan kademeli bir görme kaybı türü olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskinizi artırabileceğini öne sürüyor. Diyetinize daha fazla dahil olmak üzere sağlıklı kırmızı kan hücrelerini desteklemek, riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ NASIL ANLARIZ?
B12 vitamini birçok besin kaynağında bulunur. Ancak vücudunuzun B12 vitaminini emmesine yardımcı olan "intrinsik faktör" adı verilen bir proteini yeterince üretmezseniz veya yeterli miktarda B12 vitamini içeren yiyecekler yemezseniz, bir eksiklik geliştirebilirsiniz.
Tedavi edilmezse, B12 vitamini eksikliği kansızlığa, sinir hasarına ve daha fazlasına yol açabilir.
Ayrıca, aşağıdaki durumlarda B12 vitamini eksikliği geliştirme riskiniz daha yüksek olabilir:
Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, B12 vitamini eksikliğiniz olabilir. Aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışın: