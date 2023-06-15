B12 vitamini arşa çıkarıyor! En zengin B12 kaynağı meğer o besinmiş: Hafızayı 10 yaş gençleştiriyor…

B12 vitamini vücudunuzda birçok önemli rol oynar ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok fayda sağlar:

KANSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇER

B12 vitamininin sağladığı ana faydalardan biri, kırmızı kan hücreleri üretmektir. Bunun önemli olmasının sebebi ise kırmızı kan hücrelerinin, vücudunuzun her yerine oksijen sağlamasıyla vücudunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereken enerjiye dönüşmesidir.

Vücudunuz yeterince B12 vitamini alamadığında, kırmızı kan hücreleri genişler ve bu da onların kan dolaşımınızda hareket etmelerini zorlaştırır. Bu sonuçta bir tür kansızlığa neden olabilir. B12 vitamini ayrıca vücudunuzun, vücudunuzun tüm hücreleri için yapı taşları olan DNA yapmasına yardımcı olur.