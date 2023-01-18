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Babinski Refleksi Nedir? Bebeklerde Babinski Refleksi Ne Zaman Kaybolur, Kaç Yaşa Kadar Normal?

Reflekslerden biri olarak karşımıza çıkan ve merak edilen babinski refleksi nedir? Sık karşımıza çıkmasa da yeni doğan bebekler konusunda karşılaşılan reflekslerden basinski refleksi ne zaman kaybolur? Fransız bir nörolog tarafından ortaya atılan basinski kaç yaşa kadar normal kabul edilmektedir? Basinski refleksi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları ve basinski pozitif nedenleri detaylarını sizler için hazırladık. Buyurun detaylara birlikte geçelim.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 11:02
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BABİNSKİ REFLEKSİ NEDİR? BEBEKLERDE BABİNSKİ REFLEKSİ NE ZAMAN KAYBOLUR, KAÇ YAŞA KADAR NORMAL?

Her ne kadar hepimiz bazı refleksiler ile dünyaya gelsek de bazılarını sadece belli bir yaşa kadar yaşarız. Bebeklik döneminde görülen reflekslerden biri olan babinski refleksi nedir? Eğer siz de babinski refleksi ne zaman kaybolur ya da babinski kaç yaşa kadar normal karşılanır diye merak ediyorsanız detaylarını sizler için hazırladık. Her kaynakta farklı bilgiler karşımıza çıksa da babinski pozitif nedenleri ile nasıl karşımıza çıkar doğru bilgiler için sizler için hazırladığımız detaylara birlikte geçelim.

Babinski Refleksi Nedir?

Sağlık durumu saptanmasının yeni doğan bebeklerde ölçülmesi için kullanılan refleks testlerinden biri de babinski refleksidir. Bebeğin tepkilerinin ayak tabanındaki noktalar ile saptanması durumudur. Yeni doğan bebeklerin ayak tabanına temas edilmesi ve bebeklerin ayak tabanlarından tepki vermesi durumu olarak da karşımıza çıkan babinski refleksi topuk kısmına temas edildiğinde bebeklerin ayak parmaklarını açması durumudur. Bu bir tür refleks olarak kabul edilir.

Babinski Refleksi Ne Zaman Kaybolur?

Babinski refleksi bebeklerde 12 aylık olana kadar devam eder. 1 yaştan sonra seyrek görülmeye başlanır 2 yaşından sonra tamamen kaybolması ve bir daha görülmemesi beklenir. Yani babinski refleksi 2 yaşına kadar normal kabul edilmektedir.

Babinski Pozitif Nedenleri?

Babinski reflekslerinde bazı durumlarda normal olmayan durumlarla karşılaşılır. Mesela topuk bölgesine basıldığında parmaklar içe doğru değil dışa doğru açılır. Bu durum da bazı hastalıklarda pozitif nedenler olarak kabul edilir. İşte o hastalıklar;

  • Menenjit
  • Beyin tümörü
  • Beyin hasarı
  • Omurilikte zedelenme
  • Omurilik felci

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