Bacak ağrısı deyip geçmeyin! Kalpteki gizli tehlikenin habercisi oluyor...

Bacak ağrılarının sıklıkla ihmal edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Bayram, damar kaynaklı ağrıların sistemik bir hastalığın ilk belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Doç.Dr. Bayram, "Bir hastada ayak damarlarında tıkanıklık saptandığında, bu durum yalnızca o bölgeyle sınırlı düşünülmemelidir. Aynı süreç kalp damarlarında, şah damarlarında ya da beyin damarlarında da eş zamanlı olarak ilerliyor olabilir. Bu nedenle ayak damarındaki bir problem, tüm damar sistemi açısından uyarıcı bir bulgudur" dedi.

Ayak damarlarında tıkanıklık tespit edilen hastalarda kalp ve boyun damarlarının da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Bayram, "Bizim yaklaşımımız tek bir damarı değil, tüm damar sistemini ele almaktır. Ayak damarında tıkanıklık varsa kalp ve şah damarlarını, kalp ya da şah damarında darlık varsa ayak damarlarını mutlaka kontrol ederiz. Bu karşılıklı ilişki, hastalığın erken tanısı açısından son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

'RUTİN KONTROL SIRASINDA HAYATİ RİSK ORTAYA ÇIKTI'

Yakın dönemde yaşanan bir vakayı örnek veren Doç.Dr. Bayram, "Uzun süredir diyabet tanısı olan bir hastamız görme problemi ile göz hekimine muayene oldu ve bunun diyabet ile ilişkili damar hastalığı olduğu tespit edildi. Daha önce çok önemsemediği 'yürümekle gelişen bacak ağrsının' diyabete bağlı damar hasarı nedenli olabileceği söylenen hastanın bacak damarlarında ciddi darlıklar görülmesi üzerine kalp damarlarına tarama yapıldı ve stentle tedavi edilmesi uygun olmayan derecede kritik darlıklar tespit edilen hasta minimal invaziv bypass için kalp ve damar cerrahisine yönlendirildi. Yaptığımız tetkikler sonucunda, bacak damarlarında ve kalbe giden üç ana damarda yüzde 95'in üzerinde darlık saptadık. Bu bacak ağrıları maalesef çoğu zaman önemsenmiyor ancak daha sonrasında karşımıza çıkan tablo çok daha ağır olabiliyor. Bacak ağrısı deyip geçmemek gerekir; bu şikayet kalp damarlarında ciddi tıkanıklıkların habercisi olabilir" dedi.