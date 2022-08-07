Bacak bacak üstüne atarak oturanlar dikkat! Hiç beklemediğiniz bir risk altında olabilirsiniz: Damarlarınız…

Uzman Brendon Talbot, bacak bacak üstüne atarak oturmanın damarlara zarar verebileceğini ve dolaşım sisteminde yarattığı zorlanma sebebiyle büyük problemlerle karşılaşabileceğini belirtiyor. Bu nedenle bu oturma alışkanlığı, istemediğiniz sonuçlara neden olabilir.

Bacak bacak üstüne atmanın varisli damarlara yol açabileceğine dair yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Talbot, fakat bunun doğru olduğunu gösteren çok az kanıt olduğunu belirtiyor. Talbot, biraz daha egzersiz yapmak gibi damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacak bazı yaşam tarzı değişikliklerini önerdi.

Talbot, otururken bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmanız gerektiğini, alt uzuvlardan gelen kanın tamamının kasık bölgesi altından geçen femoral damara aktığını belirtti. Bu şekilde oturmak, kan basıncının artmasına neden olur.

"HAREKET ETMEK EN İYİ SEÇENEK"

Kanın damarlarda dolaşmasını sağlamak için düzenli egzersiz yapmanın önemli olduğunu, hatta direnç egzersizleri gibi zorlu egzersizler yerine basit bir yürüyüşün bile bu konuda etkili olabileceğini dile getirdi.

Vücuttaki her şeyin hücresel seviyeye kadar harekete dayandığını, kilo aralığını düşük tutmanın yüksek tansiyon olasılığını azaltarak damarlara daha az baskı uyguladığı için damar sağlığını da iyileştirdiğini vurguladı.

Talbot, yüksek tansiyon riskinin bu şekilde azaldığını, eğer müdahale edilmezse yüksek tansiyonun zamanla damar duvarlarını zayıflattığını belirtti. Üstelik iç organ yağlanması, zamanla damarlara baskı uygulayarak kan akışını kısıtlayabilir ve damarlar üzerindeki baskıyı artırabilir.

Uzun süre ayakta durmak veya hareketsiz halde oturmak yerine aktif kalarak ve hareket ederek de yüksek tansiyon riskini azaltabilirsiniz.