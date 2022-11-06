Bacaklarda oluşan ağrı kolesterolün tavan yaptığının işareti! Sessiz katilin ilk belirtisi…

Sessiz katil olarak da bilinen yüksek kolesterol, atardamarlarınızda sessizce dolaşabilir ve kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bununla birlikte, kandaki kolesterol birikiminin belirgin bir işareti de bazen bacaklarda ortaya çıkabilir. Klodikasyon olarak bilinen işareti nasıl tespit edebileceğinize dair tüm detayları açıklıyoruz.

Giriş Tarihi: 06.11.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 09:21 PAYLAŞ ABONE OL

Bacağınız, atardamarlarınızda tehlikeli miktarda biriken kolesterolün haberini verebilir. LDL olarak da bilinen yüksek "kötü" kolesterol seviyelerine sahip olmak, atardamarlarınızda plak oluşumu için zemin hazırlar.

Uzmanlara göre mumsu olarak nitelendirilen plak, yağlı maddenin ve diğer şeylerin bir karışımıdır. Doktorlar, "Çok fazla plağınız olduğunda atardamarlarınız daralabilir ve kan akışını sınırlayabilir" diye açıklıyor.