Bacaklarda oluşan ağrı kolesterolün tavan yaptığının işareti! Sessiz katilin ilk belirtisi…

Bacağınız, atardamarlarınızda tehlikeli miktarda biriken kolesterolün haberini verebilir. LDL olarak da bilinen yüksek "kötü" kolesterol seviyelerine sahip olmak, atardamarlarınızda plak oluşumu için zemin hazırlar.
Uzmanlara göre mumsu olarak nitelendirilen plak, yağlı maddenin ve diğer şeylerin bir karışımıdır. Doktorlar, "Çok fazla plağınız olduğunda atardamarlarınız daralabilir ve kan akışını sınırlayabilir" diye açıklıyor.
Bunun gibi dar arterler, klodikasyon olarak bilinen kolesterol birikiminin "ilk göze çarpan" işaretini tetikler. Atardamarlarınız daraldığında,ilk sorun genelde bacaklarınızda ortaya çıkar ve bu da periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma yol açar.
Ve PAD, aralıklı topallama olarak bilinen "ilk göze çarpan" semptomu tetikler.
Bu önemli belirti, uzmanlara göre bacak rahatsızlığı, ağrı veya krampları tanımlar. Bacak ağrısı, yaralanmadan yoğun egzersize kadar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilse de, topallama belirli belirtilerle tanınabilir.
Uzmanlara göre, bu tür ağrı ve rahatsızlık:
Ayrıca topallama, kaslarınızın uyuşmasına, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine de neden olabilir. Bununla birlikte, bu ağrı sadece bacağınıza ortaya çıkmakla kalmaz, aynı zamanda kalçalarınıza kadar da gidebilir.
Bacağınızdaki ağrıyı fark etmenin yanı sıra kalçalarınızda veya uyluklarınızda da hissedebilirsiniz. Acı, top oynamak veya torunların peşinden koşmak gibi zevk aldığınız aktivitelere katılma yeteneğinizi sınırlayacak kadar şiddetli olabilir.
PAD, bacaklardaki ağrının yanı sıra, aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka uyarı işaretlerine de neden olabilir:
Klodikasyon, arterlerinizi tehlikeli bir şekilde tıkayan kolesterolün ilk belirtisi olsa da, PAH, yüksek kolesterole benzer şekilde her zaman semptomları tetiklemez.
Bu nedenle kan testi yaptırmak, kolesterol seviyenizi belirlemenin en güvenilir yoludur. Kan testi damardan kan alınarak ya da parmak delme testi şeklinde yapılabilir. İyi haber şu ki, teşhis konulduktan sonra, diyet gibi yaşam tarzı değişiklikleri veya belirli ilaçlar olsun, kolesterol seviyelerini aşağı çekmede oldukça etkili olabilir.