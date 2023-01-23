Bacaklardaki ödem kanserin habercisi! Erken teşhis için...

Diğer sıra dışı belirti olan böbrek yetmezliği (nefrotik sendrom) ise böbrekte protein kaçağının fazla olmasıyla oluşur. Yine hastada yaygın ödem görülür. Nasıl tansiyon, diyabet hastalarında, böbrek yetmezliği belirli bir süreçte görülebiliyorsa kanser de böbrek yetmezliğine neden olabiliyor" açıklamasını yaptı.

"BELİRTİLER GENELLİKLE PANKREAS, MİDE, KOLON, YUMURTALIK KANSERİNDE GÖRÜLÜYOR" Kan pıhtılaşmasının başka birçok nedenlerden de olabileceğini belirten Doç. Dr. Topçu, "Genetik ya da ritim bozukluğu nedeniyle de görülebilir. Bu yüzden bu tür hastalar öncelikle iç hastalıklar uzmanına başvurduğunda mutlaka diğer sebepler araştırılmalı, ardından da kanser taraması yapılmalıdır. Genellikle pankreas, kolon, mide, yumurtalık kanserlerinde bu belirti görülmektedir. Bacak şişliği ya da ödemle bize gelip kanser olan birçok hasta örneğimiz de var" dedi.