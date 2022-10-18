Bacaklarınızdaki oluşan varisin en büyük sebebi! Bu içecekten tek yudum bile almayın

Varis, yaşanmadığı sürece akla gelmeyen fakat, oluştuğunda yaşam kalitesini büyük oranda düşüren önemli sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle ciddi damar problemlerinin de bir yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken; yaşam stiliniz olduğu gibi aynı zamanda beslenme sistemi.

Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:51 PAYLAŞ ABONE OL

Epidermisin yüzeyinin altından geçen varisli damarlar tipik olarak kırmızı veya mavi renktedir. Bacak damarlarındaki kapakçıklar, kanın yukarı kalbe doğru değil, ayakta dururken aşağı inmesine izin vermediğinde ortaya çıkarlar. Bunun bilinen birçok nedeni olmasına rağmen, çok sayıda vaka kalıtsal tetikleyicilere indirgenmiştir. Bazen, belirli içeceklerin aşırı tüketimi de bu soruna katkıda bulunabilir. Damar sistemi üzerinde en belirgin etkileri olan içecekler arasında şekerli içecekler, alkol ve kahve bulunuyor. Yüksek şeker alımı kan dolaşımını bozarak ve kan akışını engelleyerek sorunlara neden olur, bu da damarlarda tıkanıklıklara zemin hazırlar.

"ŞEKER DAMAR DUVARLARININ GENİŞLEMESİNE NEDEN OLUYOR" Aslında şekerin suyu emdiğine ve damar duvarının genişlemesine, şişmesine ve şişmesine neden olduğuna dair kanıtlar var. Uzmanlar, alt bacak ve ayaklardaki toplardamarlara baskı arttığında varis olasılığının arttığını açıklıyor. The Canada Vein Clinics, kahve içmenin damarların daralmasına neden olarak benzer komplikasyonlar gösterebileceğini belirtiyor. Bu durum, daha sonra şişkin damarlar üretebilecek kronik venöz yetmezliğin gelişmesinin önünü açabilir.