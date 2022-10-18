Bacaklarınızdaki oluşan varisin en büyük sebebi! Bu içecekten tek yudum bile almayın

Epidermisin yüzeyinin altından geçen varisli damarlar tipik olarak kırmızı veya mavi renktedir. Bacak damarlarındaki kapakçıklar, kanın yukarı kalbe doğru değil, ayakta dururken aşağı inmesine izin vermediğinde ortaya çıkarlar. Bunun bilinen birçok nedeni olmasına rağmen, çok sayıda vaka kalıtsal tetikleyicilere indirgenmiştir. Bazen, belirli içeceklerin aşırı tüketimi de bu soruna katkıda bulunabilir.
Damar sistemi üzerinde en belirgin etkileri olan içecekler arasında şekerli içecekler, alkol ve kahve bulunuyor. Yüksek şeker alımı kan dolaşımını bozarak ve kan akışını engelleyerek sorunlara neden olur, bu da damarlarda tıkanıklıklara zemin hazırlar.
"ŞEKER DAMAR DUVARLARININ GENİŞLEMESİNE NEDEN OLUYOR"
Aslında şekerin suyu emdiğine ve damar duvarının genişlemesine, şişmesine ve şişmesine neden olduğuna dair kanıtlar var. Uzmanlar, alt bacak ve ayaklardaki toplardamarlara baskı arttığında varis olasılığının arttığını açıklıyor.
The Canada Vein Clinics, kahve içmenin damarların daralmasına neden olarak benzer komplikasyonlar gösterebileceğini belirtiyor. Bu durum, daha sonra şişkin damarlar üretebilecek kronik venöz yetmezliğin gelişmesinin önünü açabilir.
"SADECE KOZMETİK BİR SORUN DEĞİL"
Tedavi edilmediği takdirde, üç içeceğin de tetiklediği iltihaplanma, önemli komplikasyonların önünü açabilir. Ancak uygun bakım ile durum hızla çözülebilir. İngiltere'nin önde gelen venöz cerrahı ve The Whiteley Clinic'in kurucusu Profesör Mark Whitely, varisli damarların sadece kozmetik bir sorun olduğuna dair yaygın bir yanlış anlamaya neden olduğunu belirtiyor.
Kısa vadede nadiren tehlikeli olsalar da, varisli damarlar kötüleşir ve tedavi edilmediğinde bir dizi daha uzun vadeli sorunlara neden olur. Aslında, varisli damarlar kötüleşmeye devam edebilir ve daha fazla sağlık sorunlarına yol açabilir.
Bu komplikasyonlar arasında farklı özelliklere sahip olan ancak benzer tehlikeler oluşturan kan pıhtıları ve bacak ülserleri yer almaktadır.
VARİSLİ DAMARLARIN DİĞER NEDENLERİ
Profesör Whitely'ye göre, varisli damarlar öncelikle kalıtsal bir durumdur. Bu nedenle, yakın bir aile üyesi olan ve varis sorunu öyküsü olan herkes, varis eğilimini kalıtsal olarak alma olasılığının yüksek olduğunu varsayabilir.
Profesör Whitely, "varisli damarları önleyemezsiniz ve herhangi bir semptom veya belirtiniz varsa, önerilen kılavuzlar, en iyi tedavi yöntemini belirlemek için ultrason için bir venöz uzman birime sevk edilmeniz gerektiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.