Bağırsak dostu süper besin kabızlığı anında bitiriyor! Günde 3 tane yemek yeterli...

Aynı anda çok fazla kuru erik yemenin ishal gibi istenmeyen etkilere yol açabileceğini akılda tutmak önemlidir. Bunun olmasını önlemek için günde 1/4–1/2 fincan (44–87 gram) porsiyon tüketmek en iyisidir. Kuru erik suyu tüketiyorsanız, şeker ilavesiz %100 meyve suyu olduğundan emin olun ve porsiyon boyutunu günde 118–237 ml ile sınırlayın.

ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR Erik suyu ve kuru erik, iltihaplanmayı azaltmaya ve hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan ve kalp hastalığı ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilecek polifenol antioksidanları özellikle yüksektir.