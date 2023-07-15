Bağırsaklardaki o sorun kansere neden oluyor! Özellikle bu yaş grubu aralığında...

Çok şiddetli ishal ve kanama hayatı tehdit edici olabilir. Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir iltihabi bağırsak hastalığı olarak bilinen crohn hastalığında karın ağrısı, makat bölgesinde iltihaplar, apseler, fistüller, bağırsakta darlıklar ve tıkanmalar olabilir. Ülseratif kolit iltihabi kalın bağırsak hastalığıdır. Kalın bağırsakta hemen daima rektum denilen, kalın bağırsağın son bölümünden başlayan, ancak kalın bağırsağın daha yukarı kısımlarını da etkileyebilen, bağırsağın iç çeperinde iltihaplanma sonucu gelişen bir hastalıktır. Lezyonlar arasında normal bağırsak dokusu bulunabilir. Sıklıkla ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleşim yeri olan terminal ileum etkilenir. Bağırsağın tüm duvarı iltihaptan etkilenir" diye konuştu.

DOĞRU TANI VE TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İnflamatuar bağırsak hastalıklarında doğru tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kuran, "Her iki hastalıkta da hasta öyküleri, fizik muayene bulguları, kan tetkikleri (kansızlık olup olmaması, iltihabi değerler), gaita tetkikleri, abdominal ultrasonografi, gereken olgularda tomografi veya manyetik resonans görüntüleme yine gereken olgularda pasaj grafileri, kolonoskopik değerlendirme ve biyopsi sonuçları birlikte değerlendirilerek tanı konulur. Pek çok hastalıkla ortak yönlerinin olması nedeniyle ayırıcı tanının iyi yapılması önemlidir. Hastalık her yaşta görülebilir ancak gençlerde daha sık rastlıyoruz. Orta ve ileri yaş aralığı da hastalık sıklığının arttığı bir dönemdir. Hastalık şiddeti ve bağırsaktaki tutulum yerine göre tedavi planı değişir. Ağızdan ilaçlar, lavmanlar, bazen kortikosteroidler ve bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar kullanmak gerekebilir. Bazı olgularda cerrahi gerekebilir. Bağırsaklarda kronik iltihabın olması kanser riskinde artışa neden olur. Bu nedenle olguların doktor kontrolleri ve aralıklı kolonoskopik değerlendirilmeleri önemlidir. Ayrıca kullanılan ilaçlarında olası yan etkilerinin takibi yapılmalıdır. Hastalarımızın doktorları ile uyumu, tedavilerine düzgün devam etmeleri, kontrollerini aksatmamaları, sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzının benimsemeleri çok önemlidir" dedi.