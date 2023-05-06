Bağırsakları adeta durduruyor! Kabızlığın ardındaki gerçek bu besini tüketmemek: Her gün mutlaka...

Bu soruların; cevabı maalesef ki evet. Yetersiz sebze tüketimi yalnızca bedensel olarak değil zihinsel olarak da büyük sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle sebzeyi günlük beslenmenize eklemek, birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor. İşte sebze tüketilmediğinde karşılaşabileceğiniz sorunlar…
RUH HALİNİZİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR
Diyetinizin ruh halinizi doğrudan etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bunun adına ise beslenme psikiyatrisi deniyor. Harvard Health'e göre vücudunuzu ihtiyaç duyduğu tüm uygun besin ve vitaminlerle beslediğinizde, bu "yakıt" ruh halinize doğrudan bağlı olan beyin fonksiyonunuzu iyileştirebilir.
Psikiyatri Araştırması dergisi tarafından yayınlanan bir çalışma, özellikle düşük meyve ve sebze alımına bakıldığında, diyet kalıpları ile depresyon riski arasında bir ilişki kurdu. Diyetiniz işlenmiş etler, rafine tahıllar, tatlılar, yüksek yağlı süt ürünleri, tereyağı, patates ve yüksek yağlı sos bakımından yüksekse (ve yeterince sebze yemiyorsanız) depresyon riskiniz önemli ölçüde artar.
SÜREKLİ AÇ HİSSETMENİZE NEDEN OLUR
Meyve ve sebzeler, diyetinizdeki en iyi lif kaynaklarından biri olmasının yanı sıra karmaşık karbonhidratlardır. Bu besinlerin her ikisi de vücudunuzun daha uzun süre tok hissetmesi için önemlidir. Ancak yeterince sebze yemezseniz, vücudunuz bu zengin lif kaynağından ve kompleks karbonhidratlardan mahrum kalacak ve sonrasında acıkmanıza neden olacaktır. Bu açlık hissi, diyetiniz lif açısından düşük olduğunda meydana gelebilecek hızlı kan şekeri artışlarından ve düşüşlerinden kaynaklanır. Lif, kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir, bu da yemekten hemen sonra acıkmanıza neden olmaz.
BAĞIRSAK HAREKETLERİNİZDE SORUNLAR ÇIKABİLİR
Lif sadece tok hissetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda düzenli olarak tuvalete gitmenizi sağlamak için önemli bir besindir. Diyetinizde sağlıklı bir miktarda çözünür ve çözünmez lif bulunması tuvalete gitmenize yardımcı olacaktır. Ancak yeterince sebze yemiyorsanız, diyetinizde normal bağırsak hareketlerine sahip olmak için yeterli lif almıyor olabilirsiniz.
VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİNE NEDEN OLUR
Yeterince sebze yemiyorsanız, tüm besinlerinizi almak için bir multivitamin alabilirsiniz. Ancak birçok uzman, vücudunuz için tüm bu vitamin ve mineralleri meyve ve sebze gibi gerçek, bütün gıdalardan almanın en iyisi olduğu iddiasını destekliyor. Sebzeler, A, C, E vitaminleri, magnezyum, çinko, fosfor, folik asit ve çok daha fazlası gibi başka yerlerde elde edilmesi zor olabilecek her türlü besin için harika bir kaynaktır. Düzenli olarak yeterince sebze yemiyorsanız, vücudunuz bu besinlerin bazılarında eksiklik yaşayabilir.