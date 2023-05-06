Bağırsakları adeta durduruyor! Kabızlığın ardındaki gerçek bu besini tüketmemek: Her gün mutlaka...

SÜREKLİ AÇ HİSSETMENİZE NEDEN OLUR Meyve ve sebzeler, diyetinizdeki en iyi lif kaynaklarından biri olmasının yanı sıra karmaşık karbonhidratlardır. Bu besinlerin her ikisi de vücudunuzun daha uzun süre tok hissetmesi için önemlidir. Ancak yeterince sebze yemezseniz, vücudunuz bu zengin lif kaynağından ve kompleks karbonhidratlardan mahrum kalacak ve sonrasında acıkmanıza neden olacaktır. Bu açlık hissi, diyetiniz lif açısından düşük olduğunda meydana gelebilecek hızlı kan şekeri artışlarından ve düşüşlerinden kaynaklanır. Lif, kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir, bu da yemekten hemen sonra acıkmanıza neden olmaz.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİZDE SORUNLAR ÇIKABİLİR Lif sadece tok hissetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda düzenli olarak tuvalete gitmenizi sağlamak için önemli bir besindir. Diyetinizde sağlıklı bir miktarda çözünür ve çözünmez lif bulunması tuvalete gitmenize yardımcı olacaktır. Ancak yeterince sebze yemiyorsanız, diyetinizde normal bağırsak hareketlerine sahip olmak için yeterli lif almıyor olabilirsiniz.