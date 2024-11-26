Bağışıklığı çelik gibi sağlamlaştırıyor! Tüketene hastalık uğramıyor...

Kış mevsiminde sağlığa katkı sağlayacak ve bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme önerilerinde bulunan uzman diyetisyen beslenme önerilerinde bulundu. Sıcak içecekler, omega 3 yağ asitleri ve tam tahıllılar gibi besinlerden bahseden uzman aynı zamanda bitkisel ürünlerden bahsederek kullanım öncesi bir uzmana danışması gerektiğini söyledi.

"Taze Meyve ve Sebzeler: Kış mevsiminde C vitamini açısından zengin turunçgiller, kivi ve brokoli gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Renkli sebzelerin antioksidan içeriği bağışıklığınızı korumanıza destek sağlar. Sıcak İçecekler: Zencefil ve tarçınla hazırlanan sıcak bitki çayları, soğuk havalar karşısında sizi sıcak tutar ve ruh halinizi iyileştirir. Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, sardalya ve ceviz gibi omega-3 kaynakları fiziksel sağlığı desteklerken depresyon riskini de azaltır. Tam Tahıllar: Yulaf, kahverengi pirinç ve bulgur gibi tam tahıllar, enerji seviyesini artırır ve sindirim sistemini düzenler. Probiyotikler: Yoğurt gibi probiyotiklerle zenginleştirilmiş gıdalar, bağırsak sağlığını destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Su Tüketimi: Kışın su içme alışkanlığınızı sürdürün; günde en az 8 bardak su içmeyi hedefleyin. Şeker ve İşlenmiş Gıdalar: Aşırı şeker ve işlenmiş gıdaların tüketimi bağışıklığı zayıflatır. Bunun yerine doğal ve besleyici gıdalar tercih ediniz."

BESİN HAZIRLAMA İPUÇLARI

Haftalık yemek planı yaparak mevsim sebzelerinin kullanılmasını öneren Uzm. Diyetisyen, besin hazırlama ipuçlarını şöyle sıraladı: "Sebzeleri buharda pişirerek besin değerini koruyunuz. Baharatlar ekleyerek yemekleri zenginleştiriniz. Sıcak çorba ve güveçler hazırlayın, çeşitli sebzeler ve tam tahıllar kullanınız. Fırında sebze pişirme yöntemi ile doğal tatları artırınız."

FİTOTERAPİ (BİTKİSEL TEDAVİ) ÖNERİLERİ

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ekinezya, zencefil ve sarımsak kullanılabileceğini belirten Uzman, C vitamini açısından zengin gıdalar ve propolis gibi doğal takviyelerin de tercih edilebileceği önerisinde bulundu.

BİTKİSEL ÜRÜNLER UZMANA DANIŞARAK TÜKETİLMELİ

Herhangi bir bitkisel ürün kullanmadan önce sağlık durumunun göz önünde bulundurulup uzmana danışılmasının önemine vurgu yapan Uzman, "Tükettiğiniz bitkilerin yan etkileri olabileceğini unutmayın. Özellikle hamilelik, emzirme veya düzenli ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışın. Dengeli beslenme ile yeterli uyku ve düzenli egzersiz de önemlidir" diye konuştu.