Bağışıklığı en üst seviyeye taşıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

Vitaminler, yediğimiz gıdaların çoğunda bulunan ve vücudumuz için çok faydalı olan, metabolizmamızın sağlıklı işleyişini çeşitli şekillerde destekleyen organik bileşiklerdir. Sağlıklı yaşamın devamlılığı ve birçok hastalığın tedavisi için vitaminlerin rolü çok önemlidir. Bağışıklığı desteklediği bilimsel olarak kanıtlanmış 3 vitamin; çinko, D ve C vitaminidir.Vitaminler vücudun sağlıklı çalışması için mutlaka gereklidir ve tüm organ ve sistemleri etkiler. Çeşitli vitamin eksikliklerinde vücut olumsuz etkilenir. Günlük hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam etmemizi sağlar ve hastalıklara karşı da etkilidir. Vücudun hastalıklarla mücadelesinde çeşitli olumsuz etkenlere yol açabilecek etkenlerde rol oynar, vücuda bağışıklık kazandırır. Mikroorganizmaların, virüslerin ve bakterilerin neden olduğu hastalıkların sık meydana gelmesini önler, hastalıklara karşı koruma görevi görür, mide ve bağırsaklarda besinlerin emilimini destekler.
Minerallerin rolü hem çocuklar hem de yetişkinlerde için ayrıca önemlidir
İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu mineraller çeşitlidir, çünkü her mineral farklı alanlarda fayda sağlar. İnsan vücudu için en önemli mineraller; çinko, kalsiyum, demir, selenyum, bakır, sodyum, iyot, flor, potasyum, magnezyum, fosfor, kükürt, manganez, kromdur. Vücudumuzun, her biri gıda ve takviye yoluyla karşılanması gereken bu minerallerin tümüne ihtiyacı vardır. Minerallerin rolü hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kemiklerin, kasların ve dişlerin oluşumunda önemlidir. Öte yandan, hücre içi ve hücre dışı sıvıların oranının dengesinin korunmasında da rol oynarlar. Çalışmalarına yardımcı olan enzimlerin yapı taşlarıdır. Ayrıca vücudun genel hastalıklarla mücadelesinde ve sağlıklı gelişiminde rol oynarlar.
Bağışıklığı destekleyen vitaminler ve mineraller nelerdir?
Bağışıklığı destekleyici özelliklere sahip bitkilerden yararlanmanın bir başka yolu da takviyedir. Ayrıca çeşitli çevre koşulları nedeniyle yeterli vitamin alamayan kişiler, doktor tavsiyesi üzerine vitamin takviyesinden yararlanabilirler.
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için genellikle "mikro besinler" olarak adlandırılan çeşitli vitamin ve mineraller gereklidir.
C vitamini doktor kontrolünde alınmalıdır
C vitamini veya askorbik asit, güçlü bir bağışıklık sistemini destekleme kabiliyeti ile bilinen suda çözünür bir vitamindir. Bağışıklık sisteminin çeşitli hücresel işlevlerini desteklemenin yanı sıra, C vitamini vücudun dokuyu büyütmesine ve onarmasına, yaraları iyileştirmesine ve demiri emmesine yardımcı olur.
C vitamini aynı zamanda bir antioksidandır, yani belirli kanserleri ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilecek serbest radikallerle savaşır. Yapılan çalışmalar, C vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminin bozulmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabileceğini göstermektedir.
Günlük yaşam aktiviteleri ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle günlük C vitamini ihtiyacı karşılanamayabilir. C vitamini içeren takviyeler bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olabilir. Burada değinilmesi gereken önemli bir nokta da kişilerin çok fazla C vitamini almamasına dikkat etmeleri gerektiğidir. Uzmanlar, kadınlar için günde 75 mg, erkekler için 90 mg C vitamini önermektedir. Çok fazla C vitamini almak, özellikle böbrek fonksiyonu üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle vitamin ihtiyacınızı mümkün olduğu kadar çok sebze ve meyveden karşılamanız önemlidir. Takviye almanız gerektiğinde, günde 2.000 mg'ın üzerindeki seviyelerden kaçınmalısınız.
D vitamini seviyesi bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir
D vitamini, vücudun soğuk algınlığı gibi bakteriyel ve viral hastalıklarla savaşabilmesi için bağışıklık sistemini güçlü tutmada kritik bir rol oynar. Diğer çalışmalar, D vitamini tedavisinin, özellikle D vitamini eksikliği olanlarda solunum yolu enfeksiyonlarını azaltabileceğini göstermektedir.
Düşük D vitamini seviyeleri, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonlar için sık görülen bir risk faktörüdür. D vitamini, doğuştan gelen ve kazanılmış bağışıklığın düzenlenmesinde rol oynar. Yaşa ve alt hastalıklara göre ihtiyaç miktarı değişkendir.
B6 vitamini düzenli olarak kontrol edilmelidir
Piridoksin olarak da bilinen bu vitamin türü, bağışıklık tepkisinde rol oynayan önemli bir maddedir. Bilimsel araştırmalar, B6 vitamini eksikliğinin zayıflamış bir bağışıklık sistemine yol açabileceğini göstermektedir. 50 yaş ve altındaki tüm insanlar için günde 1,3 mg B6 vitamini önerilir. 50 yaş üstü kişiler için kadınlar için 1,5 mg, erkekler için 1,7 mg B6 vitamini yeterlidir.
Çinko
Çinko, bağışıklık sistemin ve metabolizmanın çalışmasına yardımcı bir besindir. Çinko, yara iyileşmesi, tat ve koku alma duyusu, ishal ve bir göz problemi olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu için de önemlidir. Çinkonun besin kaynakları arasında tavuk, kırmızı et ve zenginleştirilmiş tahıllarda bulunur. Soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olmak için oral çinko kullanılır ancak bazı ilaçların etkinliğini azaltabilir ve yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle mutlaka doktora başvurmalı ve uygun doz planlanmalıdır. Tavsiye edilen günlük çinko miktarı kadınlar için 8 miligram (mg), yetişkin erkekler için 11 mg'dır