Bağışıklığı en üst seviyeye taşıyor! Faydaları saymakla bitmiyor

C vitamini doktor kontrolünde alınmalıdır

C vitamini veya askorbik asit, güçlü bir bağışıklık sistemini destekleme kabiliyeti ile bilinen suda çözünür bir vitamindir. Bağışıklık sisteminin çeşitli hücresel işlevlerini desteklemenin yanı sıra, C vitamini vücudun dokuyu büyütmesine ve onarmasına, yaraları iyileştirmesine ve demiri emmesine yardımcı olur.

C vitamini aynı zamanda bir antioksidandır, yani belirli kanserleri ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilecek serbest radikallerle savaşır. Yapılan çalışmalar, C vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminin bozulmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabileceğini göstermektedir.

Günlük yaşam aktiviteleri ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle günlük C vitamini ihtiyacı karşılanamayabilir. C vitamini içeren takviyeler bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olabilir. Burada değinilmesi gereken önemli bir nokta da kişilerin çok fazla C vitamini almamasına dikkat etmeleri gerektiğidir. Uzmanlar, kadınlar için günde 75 mg, erkekler için 90 mg C vitamini önermektedir. Çok fazla C vitamini almak, özellikle böbrek fonksiyonu üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle vitamin ihtiyacınızı mümkün olduğu kadar çok sebze ve meyveden karşılamanız önemlidir. Takviye almanız gerektiğinde, günde 2.000 mg'ın üzerindeki seviyelerden kaçınmalısınız.