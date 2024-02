Bağışıklığı güçlendiren çay! Kışın hastalıklardan korunmak için...

C VİTAMİNİ KAYNAĞI BİBER VE BRÜKSEL LAHANASI

C vitamininin vücut tarafından depolanamadığına dikkat çeken Uruçay, "Bu nedenle her gün düzenli tüketmek çok önemlidir. Bilinenin aksine mandalina, portakal gibi turunçgiller en zengin C vitamini kaynaklarımız değildir. Özellikle biber, kivi, çilek, Brüksel lahanası, yeşillik gibi besinler C vitamininin en iyi kaynaklarındandır" dedi.