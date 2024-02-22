Bağışıklığı güçlendiren çay! Kışın hastalıklardan korunmak için...

Bir gelip neredeyse 6 ay gitmeyen virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunmak için güçlü bağışıklık sistemi çok önemli. Bunun için uzmanlar renkli beslenmeyi öneriyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

Salgın hastalıkların neredeyse kol gezdiği bu aylarda bağışıklık sisteminizin güçlü olması hastalıklara karşı en büyük kalkan. Beslenme Uzmanı Diyetisyen Melissa Uruçay, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için tek bir besinden ziyade birçok besin grubunun dengeli ve düzenli alınması gerekir. Böylelikle çeşitli vitamin ve mineralleri vücuda almak kolaylaşır. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile birlikte yeterli uyku, egzersiz ve düşük stresli bir yaşam güçlü bağışıklığın olmazsa olmazları" dedi.





Bağışıklık sisteminin vücudu zararlı bakterilere karşı korumak için değişik organlarda bulunan bir sistem olduğunu belirten Uruçay "Bu sistemin yüzde 70'i bağırsaklardadır. Dengeli bir bağırsak mikrobiyotası, hastalıklara karşı direnç oluşturur. Probiyotikler, prebiyotikler ve sinbiyotikler ile bağırsak mikrobiyotası güçlendirilebilir. Yoğurt, kefir, turşu gibi besinler ile bağırsak sağlığınızı destekleyebilirsiniz" dedi.