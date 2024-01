Bağışıklığı zırh gibi yapıyor! Vücudun savunma mekanizmasının anahtarı o besin...

"ANTİOKSİDANLAR, HÜCRE HASARINI AZALTABİLİR"

C vitamininin, antioksidan özelliklere sahip bir vitamin olduğunu söyleyen Dyt. Al, "Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir. C vitamini ayrıca bağışıklık hücrelerinin üretimi ve fonksiyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip vitaminlerden. Bu nedenle, yeterli C vitamini alımı, vücut savunma mekanizmasını güçlendirirken, hastalıklara karşı direnci de artırır. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi, çilek, ahududu, brokoli, kuşkonmaz ve yeşilbiber C vitamini içeren gıdalardır" dedi.