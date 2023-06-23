Bağışıklığı zirve yaptırıyor! Kalbin dostu o besin...

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülgün Çakmak Arslan, fındık yağındaki bileşenlerin, kalp damar hastalıklarının riskini azaltmak, bazı kanser türlerini önlemek ve bağışıklık sistemini geliştirmek gibi faydalarının olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Arslan, fındık yağının, bitkisel yağlar arasında en yüksek miktarda tekli doymamış yağ asidi ve E vitamini içeriğine sahip olduğunu belirterek, bu yağın yağ asitleri ve biyoaktif bileşikler nedeniyle insanlar için mükemmel bir besin kaynağı olduğunun yapılan deneylerle kanıtlandığını belirtti.

Fındık yağının bazı kanser türlerini önleyici etkisine değinen Arslan, şöyle devam etti: