Bağışıklık Sistemi Hastalıkları Nelerdir? İmmün Sistem Hastalıkları Hangileri?

Bağışıklık sistemi hastalıklar nelerdir sorusuna yanıt vermeden önce kişilerin bağışıklık sisteminin ne olduğunu bilmesi önemlidir. Bu şekilde belirtilere bakıldığında hangi hastalığın bu sistemden kaynaklı olduğu daha kolay bilinebilir. İmmün sistem hastalıkları, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları insanların yaşam standartlarına etki eden hastalıklardır. İmmün sistem hastalıklar hangileri sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Bağışıklık Sistemi Nedir?

Bağışıklık sistemi dışarıdan gelebilecek olan her türlü enfeksiyon ve zararlı organizmalara karşı vücudu koruyan sistemdir. Bu sistem vücudun hastalıklara karşı bağışıklık kazanarak korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda vücuda alınan tüm zararlı organizmaları yok etmek de yine bu sistemin görevleri arasında yer alır. Bağışıklık sistemi vücuttaki görevini tamamlamış ve çeşitli nedenlerle hasar görmüş olan hücreleri de yok etmekle görevli olan bir sistemdir.

Bağışıklık Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Bağışıklık sistemi insan vücudunda hayati öneme sahip olan sistemlerden biridir. Normal işlevlerini yerine getirmemesi halinde ya da anormal bir durumda çalıştığında kişiler hastalıklara açık hale gelirler. Böyle durumlarda da birtakım hastalıkların görülebileceği söylenebilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları arasında şunlar yer alır:

İmmün yetmezliğinden kaynaklı hastalıklar

Otimmün hastalıkları

Alerjik hastalıklar

İnflamatuar hastalıklar

Kanser türleri

Bunlar bağışıklık sisteminin zayıflaması halinde en çok karşılaşılan hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu hastalıklar vücudun bağışıklık sisteminin savunmasız bir duruma gelmesi ile ortaya çıkar. Aynı zamanda vücudun kendi dokularına karşı aşırı tepki vermesiyle de ortaya çıktığı söylenebilir.

İmmün Sistem Hastalıkları Hangileri?

İmmün sistem hastalıkları bağışıklık sisteminin işlevlerini yerine getiremediği anlarda ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıklar kişinin enfeksiyonlara açık olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Vücudun kendi dokularına ya da yabancı maddelere karşı aşırı tepkiler ortaya çıkarması ile gelişen birtakım hastalık türleridir. Bu hastalıklar arasında kanser türleri ilk sıralarda gelir. Kişilerde HIV/AIDS gibi hastalıklar çok daha kolay gelişme gösterebilir. İnflamatuar hastalıklar da yine bu sistemden kaynaklı ortaya çıkabilmektedir.