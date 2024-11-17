Bağışıklık sistemini çelik gibi sağlamlaştırıyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor...

YAZ MEVSİMİNİN TATLARINI, "DOĞRU YÖNTEMLERLE" KIŞA HAZIRLAYIN

"Yaz mevsiminin, taze sebzelerini kışa saklamanın en ideal yollarından biri konserve ya da ürün dondurmadır" ifadelerini kullanan Uzm. Dyt. Fidan; domates, biber ve patlıcan gibi yaz sebzelerinin uygun yöntemlerle konserve edilerek kış boyunca kullanılabileceğinin altını çizdi.

Konserve yapımında kullanılan tuz ve asit miktarının dengeli olmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Fidan, bu durumun besin değerlerinin korunmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Uzm. Dyt. Fidan, "Özellikle yazın bolca bulunan çilek, şeftali ve kayısı gibi meyveler, kışın tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılamak için mükemmel bir seçenektir" dedi. Dondurularak bekletilen ürünlerin; dondurma işlemi sırasında önceden yıkanması ve kurutulmasının, besin değerinin korunması açısından önemli olduğunu belirten Uzm. Dyt. Fidan, "Dondurulmuş meyveler, kış aylarında smoothieler, tatlılar veya yoğurtla birlikte sağlıklı atıştırmalıklar olarak tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

