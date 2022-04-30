Bahar alerjisindeki asıl tehlike onlarmış!

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahar alerjisinden muzdarip olanların sayısı da giderek artıyor. Burun ve göz bölgesindeki kılcal damarların genişleyip dokuların şişmesi sonucu ortaya çıkan bahar alejisi, nezleye benzer özellikler taşıyor. Uzmanlar ise bu dönemde özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarlarda bulundu...

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.04.2022 12:08

Alerjik reaksiyonu olanların bünyesine giren polenlerin bazı maddeleri salgılamasıyla birlikte ortaya çıkan bahar alerjisinde asıl tehlikenin çiçeksiz bitkiler olduğu bildirildi. Rahatsızlığın burun ve gözlerde bulunan kılcal damarların genişlemesi, dokuların şişmesi ve burun tıkanıklığıyla birlikte kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Deniz Dilek hastalığın seyri, teşhisi ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.



Hastalığın belirtilerine dair bilgiler veren Dilek, genel nezle tablosu gibi hapşırma, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, gözlerde yaşarma ve kaşıntı, öksürük, gözaltlarının şişmesi ve morarması, gün içinde yorgunluk ve özellikle çocuklarda sık kaşımaya bağlı burun kanamaları ile kendini gösterdiğini hatırlattı. Hastalığın tanısına ilişkin bilgiler paylaşan Dilek " Bahsettiğimiz belirtilerin mart ve nisan gibi bahar aylarında gelişmesi. Belirli ortamlarda bu belirtilerin artması bazı yerlerde azalması ya da geçmesi. Muayenede burun içinde ödem ve renk değişikliği göz altlarında mavi-mor halkalar gibi belirtiler çoğunlukla yeterli olmakta" dedi.