Bahar alerjisini etkilerini bitiren 8 yöntem

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, yaz mevsiminin habercisi bahar aylarının doğanın sunduğu güzelliklerin yanında özellikle alerjik bünyesi olan kişiler için birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini söyledi. Alerjik konjonktivitin toplumda yaygın olduğunu ve nüfusun ortalama yüzde 10-20'sini etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Bulut, uyarılarda bulundu.

BULAŞICI DEĞİL

Göz alerjilerinin oldukça yaygın olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bulut, "Göz alerjisi, kendini uyaran bu dış etkenlere (alerjen) karşı tepki vermesi ile ortaya çıkar. Gözlerimiz, bu alerjenler ile savaşabilmek için histamin adı verilen bir madde üretir. Sonuç olarak, göz kapakları ve göz kapaklarımızın içini ve gözün beyaz kısmını saran ve konjonktiva olarak isimlendirilen zarın bu maruz kalınan alerjen nedeniyle kırmızı, şiş ve kaşıntılı bir hale dönüşür. Alerjik konjonktivit mikrobik bir göz iltihaplanması değildir ve kişiden kişiye bulaşmaz. Alerjik konjonktiviti, çevresel alerjenlere karşı gözümüzde meydana gelen değişimleri içeren bir grup hastalıktır" ifadelerini kullandı.

Dünyada alerji oranları giderek arttığını ve şu anda dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin herhangi bir çeşit alerjiden etkilendiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Bulut, ayrıca alerji hikâyesi olan hastaların yüzde 40-60 kadarının gözlerinde de alerji şikâyetlerinin mevcut olduğunu ifade etti.