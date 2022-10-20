Baharat kutularındaki bilinmeyen tehlike! Bu bakterinin yuvası…

Bulaşıklar ve mutfak eşyaları, kirlendiği için sıklıkla temizlenirken, baharat kaplarının bu konuda daha geri kaldığı görülüyor. İnsanlar, "yalnızca baharat" olduğunu düşünerek baharat kaplarını yeterince sık temizlemiyor.

New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, baharat kaplarının, kullandıktan sonra en çok kirlenen mutfak malzemesi olduğunu buldu.Bir deneyde, bir kişi yemek pişirirken kullandıktan sonra baharat kaplarının neredeyse yarısının bakterilerin yerleştiği bulundu.

"ÖZELLİKLE BU KAPLAR ÖNEMSENMİYOR"

Fakat bu kaplar, bir kişi kullanmak üzere tutmadan önce tavuk, hindi veya başka bir kontamine ürüne dokunduktan sonra kolayca kontamine olabilir. Yaygın olarak kirlenen diğer yüzeyler arasında buzdolabı kulpları, çöp kutusu kapakları ve kesme tahtaları bulunuyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'de her yıl 1,35 milyon Salmonella enfeksiyonu olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar bulgularını geçen hafta Journal of Food Protection'da yayınladılar.

Farklı büyüklükteki mutfaklarda aynı hindi burgerini pişirmek için 317 yetişkin topladılar. Bazıları daire büyüklüğünde küçük bir alan kullanırken, diğerleri çalışmak için büyük bir endüstriyel mutfağa sahipti.