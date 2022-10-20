Baharat kutularındaki bilinmeyen tehlike! Bu bakterinin yuvası…

New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, baharat kaplarının, kullandıktan sonra en çok kirlenen mutfak malzemesi olduğunu buldu.Bir deneyde, bir kişi yemek pişirirken kullandıktan sonra baharat kaplarının neredeyse yarısının bakterilerin yerleştiği bulundu.
Bulaşıklar ve mutfak eşyaları, kirlendiği için sıklıkla temizlenirken, baharat kaplarının bu konuda daha geri kaldığı görülüyor. İnsanlar, "yalnızca baharat" olduğunu düşünerek baharat kaplarını yeterince sık temizlemiyor.
"ÖZELLİKLE BU KAPLAR ÖNEMSENMİYOR"
Fakat bu kaplar, bir kişi kullanmak üzere tutmadan önce tavuk, hindi veya başka bir kontamine ürüne dokunduktan sonra kolayca kontamine olabilir. Yaygın olarak kirlenen diğer yüzeyler arasında buzdolabı kulpları, çöp kutusu kapakları ve kesme tahtaları bulunuyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD'de her yıl 1,35 milyon Salmonella enfeksiyonu olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar bulgularını geçen hafta Journal of Food Protection'da yayınladılar.
Farklı büyüklükteki mutfaklarda aynı hindi burgerini pişirmek için 317 yetişkin topladılar. Bazıları daire büyüklüğünde küçük bir alan kullanırken, diğerleri çalışmak için büyük bir endüstriyel mutfağa sahipti.
"ARAŞTIRMA TEHLİKELİ SONUÇLARI GÖSTERDİ"
Katılımcılara mutfak alanlarının daha sonra kontaminasyon açısından test edileceği konusunda bilgi verilmedi. Yemek için kullanılan öğütülmüş hindi, bir bölgeyi kirlettiğinde Salmonella'ya benzer şekilde hareket edecek bir kimyasal içermek üzere önceden müdahale edilmişti.
Daha sonra, Salmonella'nın varlığını test etmek için mutfaklar temizlendi. Fakat elde edilen verilere göre; yaygın kirlenmeye sahip nesne baharat kaplarıydı. Bunların yaklaşık yarısında, yüzde 48'inde madde bulundu.
"BAHARAT KABI EN BÜYÜK BULAŞ ORTAMI"
Sabunlukların sadece yüzde 20'sinden fazlasının kirlenmiş olduğu bulundu. Beş simülasyondan birinden fazlasında başka hiçbir nesne kontamine olmadı. Rutgers'da çalışmanın ortak yazarlarından biri olan Dr Donald Schaffner, birçok ev şefinin kullanımdan sonra kapları silmeyi unutabileceğini açıkladı.
Kesme tahtaları, çöp tenekeleri kapakları ve buzdolabı kulpları gibi daha belirgin yüzeylere ek olarak, mutfağınızda temiz ve hijyenik olmaya çalışırken dikkat etmeniz gereken bir şey daha var diyen Schaffner, araştırmalarının, çiğ et hazırlarken dokunduğunuz herhangi bir baharat kabının çapraz bir şekilde bulaş ortamı olabileceğini gösterdiğini dile getiriyor.
"BİRÇOK ÖLÜMÜN SEBEBİ"
Yemek hazırlığı sırasında veya sonrasında bunun bilincinde olmak isteyeceksiniz. Salmonella, gıda kaynaklı hastalıklar arasında en yaygın olanıdır. Bakteriyel enfeksiyon genellikle kümes hayvanları yoluyla bulaşır. Her kümes hayvanı ürünü bakteri taşımasa da, uzmanların az pişmiş kümes hayvanı eti konusunda uyarması yeterince sıktır.
Düzgün pişirildiğinde et üzerindeki bakteriler öldürülür. CDC, çoğu hafif veya asemptomatik olmasına rağmen, yılda 1,35 milyon vaka bildirmektedir. 25.000'den fazlası hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ciddi ve bakteriyel enfeksiyon yılda 420 ölümden sorumludur.