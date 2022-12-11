Baharatlardan gelen şifa! Bağışıklık güçlendirici bu karışım sağlıklı bir kış geçirmenizi sağlayacak...

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için çeşitli yöntemler deneriz. Özellikle bu aylarda bağışıklığı güçlendirmek oldukça önemlidir. İşte sağlıklı bir kış geçirmek istiyorsanız bu karışımı mutlaka deneyin...

İHA Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:16 PAYLAŞ ABONE OL

İzmir'de aktarlık yapan ziraat mühendisi Mete Eltepe, vatandaşların sağlıklı bir kış geçirebilmesi için baharatlardan yararlanmalarını tavsiye etti.

İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllardır aktarlık yapan ziraat mühendisi Mete Eltepe, vatandaşların sağlıklı bir kış geçirebilmesi için önerilerde bulundu.

FAYDALI BİR KARIŞIM ORTAYA ÇIKIYOR Baharatların şifalı bir dünya olduğunu belirten Eltepe, vatandaşların kendini kışın olumsuz etkilerinden koruyabilmesi için özel bir formül önerdiğini ifade ederek, "Bu konuda zerdeçal en güvendiğimiz baharatların başında geliyor. Sumak, zencefil, karabiber, çörekotu gibi toz halindeki baharatları bir araya getirerek çok faydalı bir karışım öneriyorum.