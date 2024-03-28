Bahardan önce alerjisi geldi! Doğal ve basit yöntemle semptomlardan kurtulun...

Bahar alerjisinin, bitkilerin polenlerine karşı hassas kişilerin geliştirdiği bir çeşit bağışıklık reaksiyonu olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz (KKB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, bahar alerjisi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Saltürk "Çocuklarda genellikle 2 yaşından sonra başlıyor. En sık okul ve ergenlik döneminde görülüyor" dedi. En belirgin alerji semptomlarını da sıralayan Prof. Dr. Saltürk, "Solunum yollarında özellikle ilk giriş noktası olan burunda kaşınma ve hapşırmadır. Astım gibi göğüs hastalığı problemi olanlar özellikle bahar alerjisine karşı daha dikkatli olmalı. Boğazda şişkinlik, yutakta tıkanma gibi ağır semptomlarda en yakın acil servise başvurulmalı" diyerek uyardı. Türkiye'de yapılan çalışmalarda en sık çimen, yabani ot, tahıl ve genel olarak ağaç polenlerine karşı alerjilerin görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Saltürk, şöyle dedi: "Bunlarla karşılaşma oranının yüksek olduğu kırsal alanlarda alerjilerin görülme sıklığı daha fazla. Alerjiye karşı alınabilecek en kesin önlem alerjenden korunmaktır. Bu nedenle maske takılması, olabildiğince alerjen olan ortamdan uzak durulması ve evde bitki varsa evin sık sık havalandırılması gibi önlemler alınabilir."







TUZLU SU İLE BURUN YIKAMAK AZALTIYOR

Tuzlu su ile burun yıkamanın alerjen yoğunluğunu azalttığını söyleyen Prof. Dr. Saltürk, "Alerji semptomları için en basit uygulama burun yıkamaktır. Tuzlu su ile burun yıkama, alandaki alerjen yoğunluğunu düşüreceği için şikayetleri de azaltacaktır. Burun tıkanıklığı ve hapşırma günlük yaşam kalitesini etkiliyorsa tedaviye başlanması gerekir" dedi.









ALERJİ DERİ TESTİ ÖNEMLİ

Prof. Dr. Saltürk, bahar alerjisinin nasıl tespit edildiğini ise şöyle açıkladı: "Bahar alerjisi tespitinde en yaygın test deri testidir. Bu testler alerji kliniği olan merkezlerde yapılabilir. Cilt altına yerleştirilen alerjenlere hassasiyet ölçülür. Bu sayede bahar alerjisinin kaynağı tespit edilebilir."



'ALERJİ AŞISI'YLA DUYARSIZLAŞTIRMA TEDAVİSİ

Bahar alerjisi tedavisinde aşıların da bir seçenek olduğunu paylaşan Prof. Dr. Saltürk, "Alerji aşıları deri testinde tespit edilen alerjene karşı uygulanan duyarsızlaştırma tedavisidir. Düzenli olarak alerjene maruz bırakılarak bağışıklığın ona karşı duyarsız hale gelmesi amaçlanır. Cilt altı uygulamaları dil altına göre daha etkilidir. Tedavi 5 yıl kadar sürüyor ve yüzde 60 dolaylarında ciddi kalıcı başarı sağlanıyor. Hastaların yüzde 80'inde belli bir seviyeye kadar rahatlama elde edilebiliyor" şeklinde konuştu.





EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN

Alerji tedavisi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Saltürk, "Tuzlu suyun yeterli gelmediği durumlarda doktor önerisi ile bazı ilaçlara başvurulabilir. Burundaki ödemi azaltmak için ise doktorunuz tarafından başka bir ilaç grubu önerilebilir. Alerjileri azaltmak için alerjen olan ortamlarda maske kullanılmasına, bitki varsa balkon gibi yerlere çıkarılmasına, araçlarda bulunan sirkülasyon özelliğini kullanarak dışarıdaki alerjen bulunan havaya karşı izolasyon sağlanmasına veya evin havalandırılmasına özen gösterilmeli" dedi.