Balık Yağı Ne İşe Yarar? Balık Yağı Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Balık Yağı ne işe yarar ya da balık yağı faydaları neler, saymakla tükenmez. Günümüzün popüler besinleri arasında yer alan balık yağı omega3 deposu açısından oldukça zengin olduğu için birçok alanda da faydası bulunmaktadır. Yetişkin ve çocukların kullandığı takviye gıdalar arasından yer alan balık yağı neye iyi gelir ve kilo aldırır mı araştırmalar sonucunda öğreniriz. Balık yağı hangi hastalıklara iyi, baktığımızda özellikle kalp hastalıklarında etkilidir.

Balık Yağı Nedir?

Oldukça popüler besinler arasında olan balık yağı genellikle uskumru, ton balığı ve ringa balığı gibi yağlı balıklardan elde edilen bir yağ türüdür. Omega-3 yağ asitlerinden zengin olması nedeniyle günümüzde besin takviyesi olarak kullanımı oldukça yaygın bir besindir. Besin takviyesi olarak balık yağı sıvı ve tablet formunda bulunmaktadır. Balık yağı hipertrigliseridemi ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde en yaygın kullanılan besin desteğidir.

Balık yağı aynı zamanda emilimi hızlandırmak, vücutta görülen etkilerini arttırmak gibi amaçlarla çeşitli uyumlarda yani yanına farklı takviyeler de eklenerek kullanılabilmektedir. Bu takviyelere örnek olarak ise kalsiyum, demir, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, C vitamini veya D vitaminleri örnek verilebilir verilebilir.

Balık Yağı Ne İşe Yarar?

Balık yağının romatoid artrite bağlı belirtileri rahatlatmaya yardımcı olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Haftada iki kez besin kaynaklı tüketimi ise ölüm ve kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. Ancak besin takviyesi formu ile bu etkinin sağlanacağı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Balık yağının besin takviyesi formunda alımı kan basıncını düzenlemekte ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilmektedir. Bununla birlikte balık yağı, içerdiği Omega 3 yağ asitleri sayesinde kan trigliserit düzeylerinin iyileşmesine, iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL kolesterolün yükselmesine katkıda bulunabilmektedir.

Balık yağının içeriğinde bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin; kalp koruyucu, iltihaplanmayı baskılayıcı ve hipertrigliserdemi üzerine olumlu etkilere sahip olmaları sayesinde ise metabolik sendrom gibi obeziteye bağlı komorbiditelerin önlenmesi ve tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Balık yağı tüketimi adet kramplarına iyi gelebilmektedir. Ayrıca karaciğer yağlanmasını azaltıcı etki gösterebilmektedir.

Balık Yağı Faydaları Neler?

Balık yağının içeriğindeki omega 3 yağ asitlerinden dolayı insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu olumlu etkiler arasında:

Çeşitli kalp rahatsızlıkları, kolesterol seviyelerindeki bozukluk, depresyon durumu, bazı anksiyete bozuklukları, özellikle çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çoğunlukla çevresel faktörlere bağlı olarak zayıflamış bağışıklık sistemi, farklı türdeki kanserler, diyabet rahatsızlığı, iltihaplanma durumları, eklem iltihabı, iltihabi bağırsak belirtileri, AIDS, Alzheimer, gözde bulunan bazı bozukluklar, göze bağlı olan sarı nokta hastalığı, gözde oluşan kuruluk durumları ve midede karşılaşılan ülser tedavilerine yardımcı olarak kullanılması sayılabilir.

Bu faydalara ek olarak hamilelik durumunda hamilelerdeki düşük riskini azalttığı ve sağlıklı bir hamilelik geçirmeyi sağladığı da belirtilmiştir. Sağlıklı bir hamilelik geçirilmesinin yanında doğurganlığı arttırdığı da yapılan bazı çalışmalar sonucunda ulaşılmıştır. Çeşitli cilt rahatsızlıklarında kullanımı bulunan balık yağı, sanılanın aksine ciltte akne oluşumuna neden olmaz, akne ve sedef gibi rahatsızlıkların da tedavisinde takviye olarak kullanımı vardır.