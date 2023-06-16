Balık, son derece besleyici ve faydalı bir besin kaynağıdır. Ülkemizde de çok sayıda balık çeşidinin avlandığını ve satışının yapıldığını görebilirsiniz. Balıkla birlikte tüketilmemesi gereken bir kısım besin kaynakları vardır. Bunlardan biri de süttür. Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir kesinlikle bilgi sahibi olunması gereken bir konudur. Balık yedikten kaç dakika sonra süt içilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Balık Yedikten Kaç Saat Sonra Süt İçilir?

balık, protein açısından zengin olması nedeniyle sık sık tüketilmesi tavsiye edilen bir besin kaynağıdır. Balıkla birlikte tüketilmemesi gereken de bir kısım besinler vardır. Bunlardan biri de süttür. Balık tüketiminden önce ya da hemen sonra süt tüketimi tavsiye edilmez. Aksi durumda kişide mide bulantısı ya da ishal gibi sorunlar ortaya çıkar. Tabi balık yedikten sonra süt içildiğinde kesinlikle bu sorunlar ortaya çıkacak demek değildir.

Balıktan sonra süt tüketmek herhangi bir zehirlenmeye neden olmaz. Balığın taze olması, süt tüketimi sonrasında mide rahatsızlığı yaşama ihtimalinizi düşürecektir. Balık bayat ise ya da dondurulmuş balık ise mide rahatsızlığı yaşama ihtimaliniz daha fazladır.

Balık Yedikten Kaç Dakika Sonra Süt İçilir?

Balıktan sonra süt tüketiminde herhangi bir zaman kısıtı yoktur. Fakat hassas bir mideye sahipseniz balık tüketiminden sonra süt ve süt ürünlerini tüketmeniz uygun olmayabilir. Kendinizi tanıyorsanız ve balıktan sonra sütün midenizi bozduğunuzu düşünüyorsanız balık tüketiminden sonra belli bir süre bekleyebilirsiniz. Bu süre takribi 4-5 saat olabilir. Bu süreden sonra süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi midenizi bozmayacaktır. Balığın bayat olma ihtimaline karşı balığın üzerine tahin helva tüketilmesi tavsiye edilir. Uzman tavsiyelerini dikkate alarak bilinçli bir beslenme süreci yaşayabilirsiniz.