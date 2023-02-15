Balsam Nedir? Balsam Krem Ne İçin ve Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar?

Günlük hayatın birçok alanında balsam kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde fazlasıyla sık kullanılan bu kelimenin tam olarak ne olduğu ve ne işe yaradığı merak edilmektedir. Bu yazımızda sizler için balsam nedir, balsam krem niçin ve nasıl kullanılır, ne işe yarar gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Balsam Nedir?

Balsam daha çok parfüm ve ilaç yapımında kullanılan bir reçine türüdür. Bazı tropikal ağaçlardan ve çam türlerinden elde edilmektedir. Özellikle kozmetik alanında çok sık kullanılan bir maddedir. Bir diğer ismi pelesenk olarak bilinen bu madde çok yapışkan bir kıvama sahiptir. Doğal yollardan elde edilmesinin yanı sıra su bazlı değildir. Su bazlı olmadığından dolayı iyileştirici etkisi vardır. Parfüm ve ilaç yapımı dışında tadı acı ya da pis kokuya sahip olan ilaçların tat ve kokularını değiştirmek için de balsamdan faydalanılmaktadır.

Balsam Niçin Kullanılır?

Balsam niçin kullanılır diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Balsamın kullanım alanı çok geniştir. Birçok farklı niyetle balsam kullanımı mevcuttur. Balsamın çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Bazı çeşitleri mum yapımında da kullanılmaktadır. Günümüzde ise en çok kullanılan formu krem formunda olandır. Krem formunda olan balsamın en önemli özelliği nemlendirici etkisidir. Doğal bir içeriğe sahip olmasından dolayı pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanımı yaygındır. Genel olarak kullanım alanları ise şu şekildedir:

Cildi nemlendirmede,

Varis tedavisinde,

Saçları nemlendirmede ve parlak görünmesinde,

Erkeklerde tıraş sonrası meydana gelen kesik gibi yaraların hızla iyileşmesinde,

Ve ağrı kesici özelliği sayesinde ağrı duyulan bazı hastalıklarda kullanılmaktadır.

Balsam Krem Nasıl Kullanılır?

Balsam kremin kullanımı son derece kolaydır. Kuru bir cilde sahipseniz, cildinizi nemlendirmek için balsam kullanabilirsiniz. Temiz cildinize yeterli oranda balsam krem sürüp, dairesel şekilde yüzünüze yedirebilirsiniz. Ayrıca makyaj çıkarma ürünü olarak da kullanımı yaygındır. Erkekler tıraş sonrası meydana gelen kesik ve kanamalar için balsam kullanabilir. Balsam krem cildinizde oluşan tahrişin hızla giderilmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle kış aylarında dudaklar nemsiz kalır ve çabuk kuruyup çatlar. Dudak çatlamalarına karşı da balsam krem kullanabilirsiniz.