Bamya hem sağlıklı hem de oldukça besleyici bir sebze olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebzeyi her mevsim tüketebilmek mümkün değildir. Sıklıkla yaz aylarında yetişmekte ve tüketilmektedir. Çok sevilen bir sebze olan bamyanın gaz yapıp yapmadığı araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için bamya gaz yapar mı, yetişkinlerde, bebeklerde ve emziren annelerde bamya gaz yapar mı gibi soruların yanıtlarını topladık.

Bamya Gaz Yapar Mı?

Ebegümecigiller ailesine mensup olan bamya, kırmızı ve yeşil olmak üzere toplam iki farklı türe sahiptir. Çiçekli bir bitki olan bamyanın sağlık yönünden de oldukça fazla faydası mevcuttur. Bamya A vitamini, B6 vitamini, K vitamini, B1 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, C vitamini gibi birçok vitamin içermekle birlikte magnezyum, demiz, çinko, kalsiyum gibi mineraller de içermektedir. Bamyanın şişkinliğe neden olup olmadığı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bamya diğer sebzelerin aksine şişkinlik giderici bir özelliğe sahiptir. Tam bir lif deposu olan bamyanın kilo verme üzerinde de oldukça büyük etkileri vardır. Sindirim sistemi başta olmak üzere kemiklerin güçlenmesinde, kalp sağlığını korumada ve kolesterol seviyesini düşürmede fazlasıyla etkilidir.

Bamya Bebeğe Gaz Yapar Mı?

Midede şişkinliğe ve gaza neden olan yiyeceklerin fazla tüketilmemesi gerekmektedir. Bu tür yiyecekler ciddi mide rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ancak bamya mide problemlerine yol açmayan bir sebze çeşididir. Aksine sindirim sisteminin düzenlenmesine ve mide sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu sebze bağırsak sisteminin doğru bir şekilde çalışmasında etkilidir. Özellikle bebeklerde sıklıkla karşılaşılan kabızlık problemine çok iyi geldiği söylenmektedir. Bu yüzden bamya bebeklerde herhangi bir gaz sancısı durumuna yol açmamaktadır. Konuyla ilgili en merak edilen sorulardan biri emzirirken bamya gaz yapar mı sorusudur. Bamya, gerek gebelik döneminde gerekse emzirme döneminde hem anneye hem de bebeğe birçok faydası dokunan bir besindir. Bu sebze yüksek miktarda su içerdiği için emzirme döneminde ortaya çıkan gaz ve şişkinlik gibi problemlerin giderilmesi konusunda yarar sağlamaktadır.