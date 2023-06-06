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Barfiks Hangi Kasları Çalıştırır? Barfiks Çekmek Nereleri Güçlendirir, Yağ Yakar Mı?

Barfiks, özellikle spor salonlarında sıklıkla yapılan hareketlerden biridir. Barfiks hangi kasları çalıştırır sorusu da bu kapsamda merak edilen sorular arasındadır. Barfiks çekmek hangi kasları çalıştırır sorusunun cevabını bilmeniz, bilinçli spor yapmanızı sağlayacaktır. Barfiks nereleri çalıştırır ya da barfiks çekme omuz genişletir mi soruları da konunun araştırılan soruları arasındadır. Barfiks karın yağlarını eritir mi sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:48
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BARFİKS HANGİ KASLARI ÇALIŞTIRIR? BARFİKS ÇEKMEK NERELERİ GÜÇLENDİRİR, YAĞ YAKAR MI?

Barfiks, zor gelişen bir spor hareketidir. Barfiks hangi kasları çalıştırır araştırması, bilinçli spor açısından çok önemlidir. Barfiks çekmek hangi kasları çalıştırır konusuna bilimsel açıdan yaklaşmak gerekir. Barfiks nereleri çalıştırır, spor kaynaklarında cevabını bulacağınız bir sorudur. Barfiks çekme omuz genişletir mi sorusu da merak edilenler arasındadır. Barfiks karın yağlarını eritir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Barfiks Hangi Kasları Çalıştırır?

Barfiks, yüksek bir bar üzerine asılarak kollar üzerinde vücudun yukarı kaldırılması hareketidir. Bara asılırken kollar omuz genişliğinde açık olmalıdır. Eller serçe tutuşu ile barı tutar. Hareket esnasında boyun, barı geçmelidir. Başlangıç pozisyonuna gelindiğinde 1 barfiks çekilmiş olur.

Barfiks hareketinin hangi kasları geliştirdiği de merak edilen konulardan biridir. Söz konusu hareket, öncelikle sırt kaslarını güçlendirir. Bunun yanında kol ve omuz kasları da kuvvetlenmiş olur. Ayrıca düzenli barfiks çekildiği takdirde omuz ve ön kol kasları da çalışıp güçlenir.

Barfiks Çekme Omuz Genişletir Mi?

Barfiks, direkt olarak olmasa da dolaylı olarak omuzları güçlendiren bir harekettir. Bunun yanında zaman içinde karın yağlarınızda da önemli oranda erime meydana gelecektir. Barfiks, zor gelişen bir harekettir. Bu nedenle bıkmadan düzenli barfiks çekmeye özen gösterilmelidir. Nizami şekilde barfiks çekemezseniz yarım barfiks de çekebilirsiniz. Bu hareketi düzenli yaptığınızda zaman içerisinde nizami barfiks çekmeye de başlayabilirsiniz. Bar üzerine asılı durmak bile, barfiks çekmenizi kolaylaştırır.

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