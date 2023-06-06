Barfiks Hangi Kasları Çalıştırır? Barfiks Çekmek Nereleri Güçlendirir, Yağ Yakar Mı?

Barfiks, zor gelişen bir spor hareketidir. Barfiks hangi kasları çalıştırır araştırması, bilinçli spor açısından çok önemlidir. Barfiks çekmek hangi kasları çalıştırır konusuna bilimsel açıdan yaklaşmak gerekir. Barfiks nereleri çalıştırır, spor kaynaklarında cevabını bulacağınız bir sorudur. Barfiks çekme omuz genişletir mi sorusu da merak edilenler arasındadır. Barfiks karın yağlarını eritir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Barfiks Hangi Kasları Çalıştırır?

Barfiks, yüksek bir bar üzerine asılarak kollar üzerinde vücudun yukarı kaldırılması hareketidir. Bara asılırken kollar omuz genişliğinde açık olmalıdır. Eller serçe tutuşu ile barı tutar. Hareket esnasında boyun, barı geçmelidir. Başlangıç pozisyonuna gelindiğinde 1 barfiks çekilmiş olur.

Barfiks hareketinin hangi kasları geliştirdiği de merak edilen konulardan biridir. Söz konusu hareket, öncelikle sırt kaslarını güçlendirir. Bunun yanında kol ve omuz kasları da kuvvetlenmiş olur. Ayrıca düzenli barfiks çekildiği takdirde omuz ve ön kol kasları da çalışıp güçlenir.

Barfiks Çekme Omuz Genişletir Mi?

Barfiks, direkt olarak olmasa da dolaylı olarak omuzları güçlendiren bir harekettir. Bunun yanında zaman içinde karın yağlarınızda da önemli oranda erime meydana gelecektir. Barfiks, zor gelişen bir harekettir. Bu nedenle bıkmadan düzenli barfiks çekmeye özen gösterilmelidir. Nizami şekilde barfiks çekemezseniz yarım barfiks de çekebilirsiniz. Bu hareketi düzenli yaptığınızda zaman içerisinde nizami barfiks çekmeye de başlayabilirsiniz. Bar üzerine asılı durmak bile, barfiks çekmenizi kolaylaştırır.