Bartter Sendromu Nedir? Bartter Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Barter sendromu genellikle doğumdan hemen sonra veya çocukluk döneminde ortaya çıktığı düşünülen bir durumdur. Bu rahatsızlığın tek tip bir bozukluktan oluşmadığı, bir dizi bozukluktan meydana geldiği söylenir. Dolayısıyla bu sendromun alt tipleri mevcut iken belirtileri de değişkenlik gösterebilir. Ancak Bartter sendromu nedir, neden olur, belirtileri neler diyenlere sıralanabilen temel bulgular mevcuttur.
Böbreklerin bir parçası olan Henle kulbu ile ilişkili bir rahatsızlık olduğu bilinen Bartter sendromu genetik bozukluklar arasında yer alır. Vücudun tuzları nasıl işlediği üzerinde etkili olduğu söylenen bu sendrom genellikle doğumdan hemen sonra ortaya çıkar. Buna ek olarak Bartter sendromu belirtilerinin çocukluk döneminde de kendini gösterebildiği söylenir. Her iki cinsiyeti de eşit oranda etkilediği bilinen bu sendromun 100.000 kişide bir görüldüğü belirtilir. İncelenen bu sendromun özelliklerine yönelik olan detaylı bilgiler ise şu şekilde derlenebilir:
Temelde böbreklerin bir parçası olan Henle kulbu ile ilişkili olduğu belirtilen Bartter sendromu genetik bozukluklar arasında sıralanır. Dolayısıyla bu bozukluğun ortaya çıkmasındaki temel nedeninin çocuğa ebeveynlerinden taşınan genler olduğu söylenir. Bartter sendromunun ortaya çıkmasında rol oynayan Henle kulbu bozukluğunun detayları ise şu şekilde sıralanmalıdır:
Henle kulbunun kalın çıkan kolundaki tuz geri emiliminin bozulmasına bağlı olarak belirti gösteren Bartter sendromu genellikle doğumdan hemen sonra ortaya çıkar. Bu sendromun belirtileri her zaman dikkate alınıp tedavi aşamasına taşınmaz. Ancak Bartter sendromunun belirtileri şiddetli olduğu takdirde bu durumun klinik ortama taşındığı görülür. Bu bağlamda Bartter sendromunun temel belirtileri aşağıdaki gibi açıklanabilir: