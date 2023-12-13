Bartter Sendromu Nedir? Bartter Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Barter sendromu genellikle doğumdan hemen sonra veya çocukluk döneminde ortaya çıktığı düşünülen bir durumdur. Bu rahatsızlığın tek tip bir bozukluktan oluşmadığı, bir dizi bozukluktan meydana geldiği söylenir. Dolayısıyla bu sendromun alt tipleri mevcut iken belirtileri de değişkenlik gösterebilir. Ancak Bartter sendromu nedir, neden olur, belirtileri neler diyenlere sıralanabilen temel bulgular mevcuttur.

Bartter Sendromu Nedir?

Böbreklerin bir parçası olan Henle kulbu ile ilişkili bir rahatsızlık olduğu bilinen Bartter sendromu genetik bozukluklar arasında yer alır. Vücudun tuzları nasıl işlediği üzerinde etkili olduğu söylenen bu sendrom genellikle doğumdan hemen sonra ortaya çıkar. Buna ek olarak Bartter sendromu belirtilerinin çocukluk döneminde de kendini gösterebildiği söylenir. Her iki cinsiyeti de eşit oranda etkilediği bilinen bu sendromun 100.000 kişide bir görüldüğü belirtilir. İncelenen bu sendromun özelliklerine yönelik olan detaylı bilgiler ise şu şekilde derlenebilir:

Bartter sendromunun tek bir bozukluktan değil, birden fazla bozukluktan ötürü ortaya çıktığı belirtilmelidir.

Söz edilen bu sendromun alt tiplerinin çeşitli unsurlara göre saptandığı bilinir. Bu unsurlar ise sendromun başlangıç yaşı, semptomları, idrardaki potasyum seviyesi, prostaglandin düzeyi ve kalsiyum atılımının boyutu olarak sıralanabilir.

Araştırmacıların ilgisini çeken bir sendrom olan bu durum böbrekte bulunan taşıyıcı proteinleri kodlayan genlerin klonlanması ile daha detaylı bir şekilde incelenmeye başlanmıştır.

Bartter Sendromu Neden Olur?

Temelde böbreklerin bir parçası olan Henle kulbu ile ilişkili olduğu belirtilen Bartter sendromu genetik bozukluklar arasında sıralanır. Dolayısıyla bu bozukluğun ortaya çıkmasındaki temel nedeninin çocuğa ebeveynlerinden taşınan genler olduğu söylenir. Bartter sendromunun ortaya çıkmasında rol oynayan Henle kulbu bozukluğunun detayları ise şu şekilde sıralanmalıdır:

Henle kulbunun kalın çıkan kolunda tuz geri emiliminin bozulması Bartter sendromunun temel semptomlarındandır. Bu durumda tuz kaybı, metabolik alkaloz ve hipokalemi yaşanır. Henle kulbunun kalın çıkan kolunda sodyum ve klorun geri emilmesi durumunda ise Bartter sendromunun diğer alt tiplerinin semptomları ortaya çıkabilir.

Bartter Sendromu Belirtileri Neler?

Henle kulbunun kalın çıkan kolundaki tuz geri emiliminin bozulmasına bağlı olarak belirti gösteren Bartter sendromu genellikle doğumdan hemen sonra ortaya çıkar. Bu sendromun belirtileri her zaman dikkate alınıp tedavi aşamasına taşınmaz. Ancak Bartter sendromunun belirtileri şiddetli olduğu takdirde bu durumun klinik ortama taşındığı görülür. Bu bağlamda Bartter sendromunun temel belirtileri aşağıdaki gibi açıklanabilir: