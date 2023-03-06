Baş ağrısı beyin kanaması habercisi olabilir! Özellikle o kişilerde daha sık görülüyor...

Anevrizma, vücuttaki bir kan damarı üzerinde oluşan bir gaz kabarcığıdır. Beyin anevrizması, beynin etrafındaki subaraknoid kan damarlarında gelişen bir baloncuktur. Bu hava kabarcığı zamanla kan damarlarının incelmesi ve zayıflaması nedeniyle kanamaya neden olabilir ve bu da beyin kanamasına yol açabilir. Serebral anevrizmalar ayrıca beyin vezikülleri, beyin vezikülleri ve serebral vasküler dilatasyon olarak da bilinir.

Anevrizma, erken belirti göstermediği için fark edilmeyebilir

Bir anevrizma, kan damarının genişleyen kısmında bir gaz kabarcığı olarak ortaya çıkar ve dilatasyondan sonra zayıflar ve incelir. Çoğu durumda, bir anevrizma mevcut olsa bile, hasta herhangi bir erken semptom göstermediği için farkında olmayabilir. Bu en tehlikeli durumdur çünkü bir anevrizma beyin kanamasına neden olabilir. Asemptomatik hastalar genellikle beyin kanaması sonrası acil olarak hastaneye götürülür. Bu vakalar acil müdahale gerektiren, hastanın ölümüne yol açabilen ve hem doktor hem de hasta için oldukça zor olan vakalardır.