Baş ağrısı ve burun kanaması yaşıyorsa dikkat! Nedeni yüksek tansiyon olabilir

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Demet Alaygut, çocukluk çağı hipertansiyonunun son yıllarda belirgin şekilde arttığını, bunun en önemli nedenlerinin obezite ve hareketsiz yaşam olduğunu belirtti.

Alaygut, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık 1,3 milyar kişinin hipertansiyon ile yaşadığını, bu sayının her geçen yıl arttığını aktardı.

Hipertansiyonun "sessiz katil" olarak tanımlandığını kaydeden Alaygut, "Pek çok kişi tansiyonunun yüksek olduğunu ancak kalp krizi, inme ya da böbrek hastalığı geliştiğinde öğrenmektedir. Bazı hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı, burun kanaması ya da halsizlik görülebilse de çoğu zaman belirti olmayabilir. Bu nedenle düzenli tansiyon ölçümü hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.