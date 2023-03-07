Baş dönmesi beyin tümörünün habercisi olabilir! Bu belirtiler eşlik ediyorsa geç kalınmamalı...

Baş dönmesi olarak tanımlanan vertigo yaşayan bireylerin dikkat etmesi gereken noktaları anlatan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, “Vertigo aslında bir hastalık değil; birçok farklı hastalıkla görülebilen bir belirtidir. İşitme ve denge testi ile saptanabilir ve tedavi edilebilir” dedi. Baş dönmesinin göstergesi olabilecek özellikle tümör gibi ciddi hastalıkların da olabileceğinin altını çizdi.

DHA Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:08 PAYLAŞ ABONE OL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Uzuner, vertigonun sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu dile getirerek, "Kişinin günlük yaşamını olumsuz olarak etkiler ve günlük aktivitelerini yapmasına imkân tanımaz. Genellikle dış, orta ve iç kulak hastalıklarının, merkezi sinir sistemi, kalp ve damar sistemi ya da metabolizma hastalıklarının sonucunda görülebilir" diye konuştu.

"TEDAVİ İÇİN ALTTA YATAN SEBEP BULUNMALI" İnsanların çoğunlukla vertigoyu bir hastalık olarak adlandırdıklarını ve kronik olduğunu düşündüklerini anlatan Op. Dr. Uzuner, "Vertigo aslında bir hastalık değil; birçok farklı hastalıkla görülebilen bir belirtidir. İşitme ve denge testi ile saptanabilir ve tedavi edilebilir. Ancak bazı durumlarda vertigonun tedavisinin yapılabilmesi için önce altta yatan sebebi bulmak gerekmektedir" ifadesini kullandı.