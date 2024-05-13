Baş dönmesi işitme kaybına neden olabilir! Özellikle o kişileri etkiliyor...

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Çekiç, kulakla ilgili baş dönmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Toplumun yüzde 5 ila 10'da görülen baş dönmesine (vertigo) en sık kulakla ilgili sorunların neden olduğuna değinen Çekiç, "En sık karşılaştığımız sebepler; iç kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak tanımlanabilen pozisyonel vertigo, denge sinirinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan vestibüler nörit ve iç kulak sıvı basıncının artması şeklinde nitelenen meniere hastalığıdır" diye konuştu.





"POZİSYONEL VERTİGO BAŞ DÖNMESİ YAPAR"

Vertigo hastalığı hakkında bilgi veren Çekiç, "Kristal oynaması diye nitelendirdiğimiz pozisyonel vertigoda iç kulaktaki denge merkezinden kristal şeklinde mikroskopik düzeydeki parçacıklar, yine iç kulakta yer alan yarım daire kanallarına kaçak yapar. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, kafa travmaları, stres, hareketsiz yaşam tarzı ve rakım değişiklikleri bu hastalığı tetiklemektedir. Genellikle ataklar halinde belli pozisyonlarda şiddetli baş dönmesi, bulantı ve kusmalarla seyreder. Çeşitli pozisyonel testlerle tespiti kolay yapılabilir. Çeşitli manevra teknikleriyle de tedavisi kolaydır" dedi.

Hastalığın en sık karşılaşılan ikinci sebebinin ise bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu denge merkezindeki sinirlerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan vestibüler nörit olduğunun altını çizen Çekiç, "Hastalık zamanla kendiliğinden geçse de hastanın günlük yaşantısında yaşayacağı denge bozukluklarının rehabilitasyonu önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.



"MENİERE HASTALIĞI"

Meniere hastalığının da baş dönmesine neden olabileceğine işaret eden Çekiç, "İç kulakta endolenf denilen sıvıda anormal artış ve sıvının emilmesinde problem nedeniyle iç kulak kapsülündeki şişme sonucu oluşan meniere hastalığı da ciddi bir baş dönmesi nedenidir. Baş dönmesinin yanı sıra atak sırasında oluşan işitme kaybı, çınlama ve kulakta dolgunluk hissi eşlik eden diğer belirtilerdir. En önemli sorunlardan birisi atak sonrasında işitmenin kısmen düzelmesi ancak her atak sonrası kalıcı işitme kayıpları oluşmasıdır. Labirentit akustik nörinom gibi daha birçok kulakla ilgili daha seyrek görülen baş dönmesi sebepleri de vardır. Hastalık daha çok 40 yaş üzeri kadın hastalarda daha sık görülmektedir" dedi.





"DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ"

Op. Dr. Çekiç, medikal ve cerrahi tedaviler, rehabilitasyonlar ve manevralarla baş dönmesi hastalıklarının genellikle düzelebileceğini söyledi. Çekiç, dikkat edilmesi gereken unsurları ise, "Düzenli uyku ve stresten uzak durma, günlük düzenli yürüyüş yapmak, aşırı yağlı, tuzlu veya işlenmiş gıdalardan uzak durmak, kahve tüketimini azaltmak, erken dönemde rakım değişikliğine yol açan yolculuklardan kaçınmak, ani pozisyon değişikliği gerektiren ağır sportif egzersizler yapmamak, vestibüler yani denge merkezinin daha çabuk adapte olmasını sağlayacak bazı egzersizleri yapmak" olarak sıraladı.