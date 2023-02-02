Başın Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur? Tek Taraflı Baş Ağrısının Sebepleri Neler?

Başın sağ tarafında ağrı neden olur bilmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu ağrı sizin gündelik hayatınızı etkiler. Başın sağ tarafında zonklama ağrı ve göze vurması gibi şikayetleriniz varsa nasıl geçer diye araştırma yapabilirsiniz. Bu araştırma için doğru yerdesiniz. Başın sağ tarafının ağrıması sebepleri nelerdir sizin için araştırdık. Haberimizin kalan kısmında başın sağ tarafında ağrı neden olur, tek taraflı baş ağrısı neden olur gibi soruların cevaplarını başlıklar halinde detayları ile bulabilirsiniz.

Başın Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur?

Bir çok insanın hayatı boyunca en azından bir kere deneyimlediği başın sağ tarafında ağrı olması ve bazen de göze vurması genel olarak yaygın bir problemdir. Kişinin yaşadığı başın sağ tarafında olan ağrıya ek olarak yorgunluk, mide bulantısı, görme bozuklukları gibi başka semptomlar da eklenebilir. Her yıl yetişkinlerin yarısı baş ağrısı şikayeti ile hastanelere başvuruyor ve bunun sonucu olarak baş ağrısı en yaygın sağlık şikayetleri arasında yerini alıyor. Başın sağ tarafında meydana gelen ağrı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

-Nörolojik kaynaklı yani beyinde meydana gelen değişik sorunlar tek taraflı baş ağrılarına sebep olabilir.

-Omuriliğin üst kısmından kafa derisine giden sinirler hasar aldığında ya da iltihaplandığı zaman başın ve boynun arkasında keskin, göze vuran ağrı ve ışığa duyarlılık ortaya çıkabilir.

-Baş ve boyundaki atardamarlar iltihaplandığı zaman kas ağrısı ile birlikte şiddetli baş ağrısına neden olabilir.

-Beyin tabanındaki trigeminal sinirin bozulması yüzde ve kafada yoğun ağrıya neden olabilir.

-Reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçların yan etkisi olarak da baş ağrıları ortaya çıkabilir. Bazen bu ilaçlar ender de olsa başın sağ tarafında bıçak saplanır gibi ağrı hissedilmesine sebep olabilir.

-Migren, farklı hallerde kendini gösterebilir ve her insanı değişik etkiler. Migren bazen kafanın sadece bir tarafını etkileyebilir. Yani başın sağ tarafına bıçak gibi giren ağrı olarak hissedilebilir.

Buraya kadar olan kısım tek taraflı baş ağrısının en sık rastlanan nedenleriydi. Başın sağ tarafında ağrı için diğer nedenler şunlardır;

-Alerjiler

-Anevrizma

-Yorgunluk

-Stres

-Baş bölgesinden yaralanma

-Sinüs enfeksiyonları

-Diğer enfeksiyonlar

-Öğün tutarsızlığından dolayı oluşan kan şekeri seviyelerinde değişimler

-Tümörler

-Uykusuzluk

Kesin ve net bir sonuç için hastanelerin dahiliye yada nöroloji bölümlerine gidilip muayene olunması gerekir. Bu durum baş ağrısını sebeplerini bulunulması ve en hızlı tedavi süreçlerin belirlenmesinde son derece önemlidir.

Tek Taraflı Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Birçok kişi tek taraflı baş ağrılarını ilaçsız kesmenin yollarını araştırıyor. Tek taraflı baş ağrıları ile baş etmede ilaçsız çözümleri sizler için derledik. Baş ağrınız geçmez ise uzman bir doktora başvurmanızı tavsiye ederiz.

- Uykunuzu düzene sokmaya çalışın

- Yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun

- Papatya, zencefil, yeşil çay gibi bitkisel çaylardan faydalanın

- Alın kısmına ya da başınızın arkasına soğuk veya sıcak su kompleksi uygulayan

- Ağrı olan bölgeye masaj yapın

- Nefes egzersizleri deneyin

- Ilık duş alın

- Yoğun ışıktan kaçınıp ortam ışığını düzenleyin

- Gürültüden uzak durun

- Stresle baş etmeye çalışın

- Başınıza alnınızın iki tarafından baskı uygulayın