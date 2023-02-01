Başın Sol Tarafında Ağrı Neden Olur? Başın Sol Tarafında Ağrı ve Zonklama Nedeni Ne, Nasıl Geçer?

Başın sol tarafında ağrı neden olur değerlendirilmesi yapılırken ciddi ve ciddi olmayan rahatsızlıklara değinilir. Her iki hastalık tipi de mevcut olduğu için başın sol tarafının ağrıması sebepleri neler hakkında uzman görüşlere başvurulur. Bunun harici nasıl geçer yönünde de bir meraka kapılır. Tüm bunların cevabı nöroloji bölümündeki uzman doktorlar tarafından sağlanacaktır. Fakat şu söylenebilir ki baş ağrısının birçok çeşidi vardır ve hatta zonklama şeklinde de olmaktadır. Bu çeşitlerde başın sol tarafında zonklama ağrı ve göze vurması da vardır.

Başın Sol Tarafında Ağrı Neden Olur?

İnsan vücudunun bazı noktalarının ağrıması bazen normaldir bazen ise ciddi boyuttadır. Baş ağrısı hakkında halk arasında yaygın bazı kanılar vardır. Örneğin migren baş ağrısı bir insanda yaygın olarak görülebilecek ağrı türüdür. Migrenin olmasının nedeninin başlıca sebebine uyku düzeninde yaşanan değişiklikler gösterilebilir. Küme tipi baş ağrısı migrenden daha ciddi alt nedenlere sahiptir. Bu baş ağrısı da başın sol tarafında ve hatta bazen göze inerek zonklama şeklinde olur. Tabii baş ağrısının insan sağlığına ciddi sorun oluşturduğu ya da oluşturmadığı hakkındaki kararı bu konuyla ilgilenen uzmanlar verecektir. Dolayısıyla hastanede nöroloji bölümündeki bir uzman doktora görünerek ve tetkikler yapılarak bu sonuca varmak daha doğru olacaktır.

Başın Sol Tarafındaki Ağrı ve Zonklama Nedeni Nedir?

İlk başlıkta başın sol tarafının ağrımasındaki bazı sebepler belirtilmiştir. Bu başlık adı altında ise diğer olabilecek neden anlatılacaktır. Dolayısıyla bu noktada sinüzitten bahsetmek mümkündür. Sinüzitte başın sol tarafını etkileyen, ağrı oluşmasına neden olan ve zonklamaya sebep olan bir rahatsızlıktır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen bu rahatsızlığın oluşmasında tek bir neden yoktur. Bazen çok fazla sigara dumanına maruz kalmak sinüzitin oluşmasına etki etmektedir. Bazen mevsim değişikliğinde meydana gelen mevsimsel alerjiler, sinüzitin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Son olarak ise solunum yollarında yaşanan problemler sinüzitin oluşmasına etki etmektedir.

Başın Sol Tarafındaki Ağrı ve Zonklama Nasıl Geçer?

Başın sol tarafında meydana gelen ağrı ve zonklamalarda evde yapılacak bazı kolay müdahaleler vardır. Bu müdahalelerin başında buz gelmektedir. Buzu başımızın ağrıyan yerinde bekletmek ağrıyı hafifletecektir. Diğer bir yöntem ise bol bol su içmektir. Tabii başın sol tarafındaki ağrı ve zonklamanın nasıl geçtiğini öğrenmek için nöroloji alanındaki doktorlara başvurmak gerekir.