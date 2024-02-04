Basit bir "ateş" deyip geçmeyin! Tek başına bu ölümcül hastalığın belirtisi...

"SON YILLARDA KLASİK KEMOTERAPİ İLAÇLARINA İLAVETEN HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER VE İMMÜNOTERAPİ DEVREYE GİRMİŞTİR"

Tedavi sürecinde yaşın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kandemir, "Bazı kanser türleri daha erken yaşlarda karşımıza çıkmaktadır. Bazıları ise biraz daha geç yaşta karşımıza çıkmaktadır. Yaşlandıkça insanların tedaviye oluşan dirençleri oluşabilmektedir ve bu yüzden bir risk faktörü oluşmaktadır. Kanserin birçok tedavi yöntemi vardır. Klasik olarak baktığımızda cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi olmak üzere üç modeldir. Günümüzde ki gelişmelerle ve son yıllarda yapılan çalışmalarla klasik kemoterapi ilaçlarına ilaveten hedefe yönelik tedaviler immünoterapi de devreye girmiştir. Bu tedavileri hastalığın evresine ve durumuna göre uygulamaktayız" diye konuştu.

"YENİ NESİL DİZİLEME YÖNTEMİYLE BİRÇOK GENDEKİ VARYANTLARI GÖREBİLMEKTEYİZ"

Günümüzde teknolojik alanda birçok gelişme olduğunu ve bu gelişmeler sonucunda tedavi yöntemleri de her geçen gün geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Kandemir, "Dolayısıyla kanser tedavisinde son zamanlarda kullandığımız hedefe yönelik tedavileri ve immünoterapileri daha fazla uygulamaktayız. Bunları sağlayan birtakım testler vardır. Genetik testler ve NGS (Next Generation Sequencing) gibi yeni yöntemlerle karşımıza çıkan testler. Yeni nesil dizileme yöntemiyle birçok gendeki varyantları görebilmekteyiz ve bunlara yönelik tedaviler belirleyebilmekteyiz. Bunlar tedavileri az olan kanser türlerinde bile birçok tedavi seçeneği sunmuştur. Bu da güzel bir gelişmedir. Bu ilaçlara erişimimiz Türkiye olarak her geçen gün daha fazla olmaktadır. Ve böylece hastalarımıza daha iyi bir tedavi sunabilmekteyiz" dedi.