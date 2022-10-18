Basit bir baş dönmesi sandığınız beyin kanaması olabilir! Eğer bu belirtiler varsa...

Anevrizmada balonlaşan yapı normal damara kıyasla daha dayanıksızdır ve bazı şartlar altında yırtılıp beyin içine kanamaya neden olur.Bu durumda da kişinin hayatı tehlikeye girebilir.Beyin kanaması özellikle 50-60 yaş aralığındaki kişilerde daha fazla görülür. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla rastlanan beyin kanaması ciddi sorunlara neden olur.