Basit bir baş dönmesi sandığınız beyin kanaması olabilir! Eğer bu belirtiler varsa...

Beyin kanaması (Anevrizma), beyindeki damarlardan birinin yırtılması sonucu kanın beyin içi dokulara yayılması durumudur.Bu kanama dokuları bası altına alarak beyin hücrelerinin ölümüne neden olur. İnme geçiren kişilerin %10-15'i beyin kanaması meydana gelir.
Anevrizmada balonlaşan yapı normal damara kıyasla daha dayanıksızdır ve bazı şartlar altında yırtılıp beyin içine kanamaya neden olur.Bu durumda da kişinin hayatı tehlikeye girebilir.Beyin kanaması özellikle 50-60 yaş aralığındaki kişilerde daha fazla görülür. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla rastlanan beyin kanaması ciddi sorunlara neden olur.
Beyin Kanaması Risk Faktörleri;
Kafa travmaları,yüksek tansiyon,diyabet, anormal damar yumağı gibi doğumsal veya sonradan kazanılan bazı damar hastalıkları,yüksek kolesterol,yaş,sigara tüketimi,kanama bozuklukları, beyin tümörleri, hiperlipidemi, şişmanlık ve hamilelik sırasında oluşan eklampsi ile de beyin kanaması oluşabilir.
Beyin Kanaması Belirtileri
Şiddetli baş ağrısı,bulantı, fışkırır tarzda kusma, konuşmada güçlük, ani baş dönmesi,bacaklarda karıncalanma/uyuşukluk hissi,tek taraflı yüz felci,kolları kaldırmakta zorluk çekme,görme sorunları,yutkunmakta güçlük,denge eksikliği gibi...
Op.Dr.Mustafa Örnek,''Beyin kanamasının acil bir durum olduğu unutulmamalıdır.Bu nedenle oluşan şikayetler ertelenmemelidir ve en yakın hastaneye ulaşım sağlanmalıdır.Beyin kanamalarının tedavisi, hastanın muayene bulguları, kanamanın oluştuğu yer, kanamanın miktarı ve kafa içerisinde meydana getirdiği basınç artışının beyne yaptığı baskı değerlendirilerek, uygun tedavi seçenekleriyle yapılır.''dedi.