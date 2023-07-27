Basit bir burun kanaması deyip geçmeyin! 15 dakika boyunca mutlaka...

Burun kanamalarının sebebi basit de olsa dikkatli ele alınması gerektiğini belirten Özer, "Burun kanamaları tüm mevsimlerde görülebileceği gibi özellikle sıcak ve havanın kuruduğu yaz mevsimlerinde daha fazla görülmektedir. Çocuk ve gençlerde daha çok hafif derecede kanamalar olup tansiyon ve kan sulandırıcı kullanan yaşlı hastalarda daha ciddi boyutlarda burun kanaması görülür. Eğer kanama sıklığı fazla ve hastanın müdahalesine rağmen durmuyorsa mutlaka KBB hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. KBB hekimi hastanın genel hikayesini dinledikten sonra kanamaya sebep olacak sebepler araştırılır. Bu sebepler arasında genetik olarak burun damarlarının daha yüzeysel olması, allerjik hastalıklar, burnun parmakla travmatize edilmesi, sıcak kuru hava, kan sulandırıcı kullanılması, tansiyon, bazı hematolojik hastalıklar ve malignite'dir" dedi.