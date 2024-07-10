Basit bir diş çürüğü deyip geçmeyin! Meğer doğrudan kalbi etkiliyormuş...

CİDDİ SİSTEMATİK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Salimoğlu, "Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Diş eti hastalıkları ve diş çürükleri gibi yaygın ağız problemleri, ciddi sistemik hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, ağız sağlığını korumak için düzenli diş hekimi kontrolleri, günlük ağız bakımı ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları önemlidir. Sağlığınızı korumak ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için ağız ve diş sağlığınızı ihmal etmeyin. Kliniğimizde, kapsamlı diş kontrolleri ve tedavi seçenekleri ile ağız sağlığınızı en üst düzeyde tutmanız için gerekli tüm hizmetleri sunmaktayız. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.