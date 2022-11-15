Basit bir egzersiz deyip geçmeyin! En agresif kanser türünü %72 oranda engelliyor

Levy; çalışmanın egzersizin akciğerler, karaciğerler ve lenf düğümleri gibi genellikle metastazların geliştiği iç organlar üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu dile getirdi. Bu organların hücrelerini inceleyerek, yüksek yoğunluklu aktivite sırasında glikoz reseptörlerinin sayısında bir artış tespit ettiklerini söyleyen Levy, glikoz alımının arttığını ve organların, tıpkı kaslar gibi etkili bir enerji tüketim alanına dönüştürdüğünü belirtti.

Araştırmacılar, hem insanlarda hem de hayvanlardaki bu olumlu sonucun, egzersizle uyarılan glikoz tüketiminin oranıyla ilişkili olduğunu varsayıyor.

"EGZERSİZ HAYAT KURTARICI OLABİLİR"

Sonuç olarak, kanser geliştiğinde, glikoz üzerindeki tüketim rekabeti, metastazın gelişiminde rol oynayan enerjinin kullanılabilirliğini azaltır. Üstelik düzenli egzersiz yapıldığında bu durum kalıcı hale gelerek, iç organların dokuları değişerek kas dokusuna benzer haline gelir. Levy, bu nedenle, herkesin sporun ve fiziksel egzersizi "hayat kurtarıcı" olarak nitelendiriyor.

İç organları inceleyen bu çalışmada, egzersizin tüm vücudu değiştirdiğini, böylece kanserin yapılmadığını, üstelik birincil tümörleri de küçülttüğü de keşfedildi.