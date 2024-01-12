Basit bir grip demeyin! Kalp yetmezliğine sebep oluyor





"NADİR DE OLSA ÜÇLÜ ENFEKSİYONLAR GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Funda Emren Yakar gribin birden çok sebebi olduğunu belirterek, "Sizlerin de çevrenizde oldukça sık karşılaştığınız ve bizlerin de polikliniklerde gözlemlediğimiz üzere çok yoğun bir viral salgın ile karşı karşıyayız. Aslında halk arasında sadece grip adı altında sınıflandırılan hastalığın birden fazla sebebi olabilir. Polikliniklerde gözlemlediğimiz üzere hastalarda ınfluenza, Covid-19, RSV gibi farklı virüsler bu hastalığa sebep olabiliyor. Bu enfeksiyonların ortak özelliği hepsinin viral enfeksiyonlar olması ve benzer bulgular ile seyretmesi. Burun tıkanıklığı boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve ateş gibi bulgular bahsettiğimiz enfeksiyonların hemen hepsinde izlenebilir. Bazı hastalarda nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve buna bağlı gelişen kalp yetmezliği gibi yatış gerektiren durumlarla karşılaşılabilir. Sağlıklı bireylerde bu vıral enfeksiyonlar genellikle çok ağır seyretmez ve herhangi bir ileri semptoma yol açmadan iyileşir. Ancak bağışıklık sistemi düşük olan kişiler, bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerde istemediğimiz ağır semptomlar gelişebilir. Bazı vakalarda iki vıral etkenin bir arada olduğunu hatta nadir de olsa üçlü enfeksiyonlar geliştiğini görüyoruz. Maalesef bu da hastalığın daha uzun ve daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Ayrıca bazen hastalıklar peş peşe izlenebiliyor mesela geçirilen bir ınluenza enfeksiyonu sonrasında Covid-19 veya RSV enfeksiyonu bu hastalığı takip edebiliyor. Bu nedenle bulgular azalıp artarak birkaç hafta boyunca seyredebiliyor" şeklinde konuştu.