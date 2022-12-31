Basit bir grip deyip geçmeyin! Enfeksiyon hastalıkları uzmanı uyardı: "Zatürreye dönüşebilir"

Özellikle 0-5 yaş grubu çocukların kendilerini çok iyi koruyamamaları nedeniyle enfeksiyon hastalıklarına yatkınlıkları olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, son dönemde hasta olan çocuklarda ateş, öksürük, burun akıntısı, kusma, ishal ve gözlerde kızarıklık gibi semptomlara rastlandığını anlattı. Hasta çocuklar için özellikle uzman kontrolünde ilaç kullanımına dikkat çeken Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, inmeyen ateş ve dirençli öksürüklerde doktora başvurulmasının önemine vurgu yaptı.

'GEÇEN YIL BU KADAR GRİP VAKASI GÖRMEMİŞTİK'

Covid-19 nedeniyle maske kullanıldığını hatırlatan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Geçen sene pandemi nedeniyle maske kullanıyorduk, hijyen kurallarına daha çok dikkat ediyorduk ama bu sene maske kullanımı günlük rutinden kalktığı için herkes kendini korumada eksik kaldı. Bu nedenle vakalar fazla. Geçen yıl bu kadar grip vakası görmemiştik" dedi.