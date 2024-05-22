Basit bir karın ağrısı demeyin! Ölüm riski taşıyor...

Nadir bir genetik hastalık olan herediter anjioödemde, gırtlakta şişlik olmasının kişinin nefes almasını zorlaştırarak ölüme, bağırsak duvarında oluştuğunda ise şiddetli karın ağrısına yol açabildiği belirtildi.

AA Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:17 PAYLAŞ ABONE OL

Hastaların doğru tanı ve tedaviye ulaşmaları adına hekim farkındalığını arttırmak için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Klinikleri işbirliğiyle Bilkent Şehir Hastanesi Konferans Salonunda "Herediter Anjioödem Farkındalık Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, yaptığı konuşmada, herediter anjioödemin nadir hastalıklar arasında yer alan ancak ölüme neden olabilen kalıtsal, el, ayak, yüz, hava yolları ve ciltte ciddi derecede şişkinliğe neden olan ataklarla karakterize bir rahatsızlık olduğunu söyledi.